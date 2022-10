PayPal annonce officiellement la prise en charge des Clés d’identification

by

PayPal a officiellement annoncé la prise en charge des Clés d’identification, car l’entreprise souhaite renforcer la sécurité des comptes d’utilisateurs et donc fournir aux clients une méthode de connexion plus sûre.

De nos jours, de nombreuses entreprises technologiques s’efforcent d’abandonner les mots de passe et, en tant que membre fondateur de l’Alliance FIDO, PayPal est évidemment l’un des grands noms qui investissent dans cette direction.

Les chiffres cités par PayPal montrent que 81 % des 2,6 milliards d’enregistrements piratés en 2017 ont été alimentés par le vol et la devinette de mots de passe. Par conséquent, le remplacement des mots de passe par un moyen plus sûr de se connecter est essentiel, d’autant plus que PayPal offre des services financiers.

« Les clés d’identification aideront également davantage de consommateurs à finaliser leurs achats avec PayPal — une fois que les utilisateurs de PayPal auront créé une clé d’identification, ils n’auront plus à se souvenir de leur mot de passe, ce qui leur permettra de passer à la caisse avec plus de facilité. Selon une récente enquête menée auprès de consommateurs américains, 44 % des consommateurs ont abandonné un achat en ligne parce qu’ils avaient oublié un mot de passe », explique PayPal dans son annonce faite hier.

L’option de mot de passe sera d’abord disponible sur iPhone, iPad et Mac sur PayPal.com, mais la société mère indique qu’elle travaille déjà à l’extension de la fonctionnalité à d’autres plateformes.

Aux États-Unis pour le moment

« Une fois que les clients existants se seront connectés à PayPal avec un navigateur sur le bureau ou sur le Web mobile en utilisant leurs informations d’identification PayPal existantes telles qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe, ils auront la possibilité de “Créer une clé d’identification”. Les clients seront alors invités à s’authentifier avec Apple Face ID ou Touch ID. Ensuite, la clé d’identification sera automatiquement créée, et la prochaine fois que les clients de PayPal se connecteront, ils n’auront plus besoin d’utiliser ou de gérer un mot de passe », explique PayPal.

Les utilisateurs aux États-Unis obtiennent les Clés d’identification PayPal dès aujourd’hui, mais la société indique qu’elle prévoit d’apporter la mise à jour à plus de pays au début de 2023.