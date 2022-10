Valve vous dira bientôt quels composants se trouvent dans votre Steam Deck

by

Savez-vous ce que contient votre Steam Deck ? Vous pouvez désormais le découvrir sans avoir à l’ouvrir et risquer d’annuler votre garantie si les choses tournent mal. Valve déploie un nouveau lot de mises à jour bêta pour sa Steam Deck, dont l’une pourrait faciliter l’entretien et les réparations du PC de jeu portable en répertoriant les composants internes et en évitant aux propriétaires d’ouvrir eux-mêmes l’appareil pour le découvrir.

La nouvelle vue de consultation des composants affichera le modèle et le fabricant de chaque élément matériel majeur dans chaque Steam Deck. Cependant, la liste n’est qu’un instantané des composants installés en usine, et ne pourra donc pas reconnaître ou mettre à jour tout nouveau matériel installé par les utilisateurs eux-mêmes. Les utilisateurs qui ont activé les mises à jour du client bêta peuvent accéder à la nouvelle recherche de composants depuis le bouton Paramètres > Système > Numéros de modèle et de série (dans la section Matériel).

Valve a déclaré que la transparence supplémentaire des composants a été introduite parce que les fans du système l’ont demandé, et a mentionné ses avantages pour les clients qui cherchent à réparer ou à remplacer des composants grâce à iFixit.

Quelques mises à jour mineures ont également été introduites dans le canal bêta, y compris la possibilité de sauter les animations de démarrage en appuyant sur le bouton B. La prise en charge d’icônes de menu virtuelles créées par l’utilisateur et de contrôleurs supplémentaires tels que le Hori Fighting Commander Octa et divers contrôleurs PS3/PS4/PS5 tiers a également été ajoutée.

Disponible dès aujourd’hui

Il n’y a actuellement aucun mot sur la date à laquelle ces fonctionnalités bêta seront publiées dans la version complète. Si vous souhaitez les tester avant la sortie de la version complète, vous pouvez activer la version bêta du client en allant dans Paramètres > Système > Canal de mises à jour de Steam.

Valve a également fourni une mise à jour sur ces ventilateurs bruyants, rapportant qu’après avoir enquêté sur les plaintes, il a développé « une solution de mousse technique » pour la plaque arrière de la vapeur qui réduira le bruit. La correction est appliquée aux deux modèles de ventilateurs utilisés dans les platines, qui continueront tous deux à être utilisés.