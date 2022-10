Le Sony Xperia Ace IV fait déjà parlé de lui

by

La dernière fois que nous avons entendu parler de Sony et de sa gamme Xperia, c’était l’arrivée du Sony Xperia 5 IV, qui a été annoncé en septembre. C’est une version plus petite du Sony Xperia 1 IV, avec un écran de 6,1 pouces, mais une nouvelle fuite suggère qu’un appareil encore plus compact est en route pour cette série de smartphones.

Des informations non confirmées publiées sur le réseau social chinois Weibo, rapportées par Notebookcheck.net, font état d’un prochain smartphone Xperia doté d’un écran de 5,5 pouces et de spécifications internes modestes et de milieu de gamme.

Il est probable que ce smartphone sera le successeur du Sony Xperia Ace III, qui n’a été lancé qu’au Japon. Cependant, cette fois, la rumeur veut que le reste du monde reçoive également ce Xperia Ace IV.

En termes de spécifications, la fuite mentionne un processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. L’écran de 5,5 pouces va apparemment avoir une résolution de 2 520 x 1 080 pixels, et le smartphone offre également une vitesse de charge filaire de 18 W.

Si c’est bien ainsi que se présente le Xperia Ace IV, alors c’est un saut significatif par rapport à son prédécesseur. Le Xperia Ace III était équipé d’un écran de 5,5 pouces de 1 496 x 720 pixels, d’un processeur Snapdragon 480, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage et d’une batterie de 4 500 mAh.

Le Xperia Ace III a fait ses débuts en juin 2022, ce qui signifie qu’un lancement à la même période l’année prochaine est encore lointain.