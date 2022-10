Le Pixel 7a pourrait arriver plus tôt que nous le pensons, comme indiqué sur Amazon

Nous pouvons nous attendre à ce que le 7a soit un homologue plus léger du Pixel 7 , peut-être avec un léger déclassement dans le domaine de la photo, comme c’est le cas avec le Pixel 6 et le Pixel 6a. Historiquement, les smartphones de la série « a » sont capables de montrer ce dont un système Android est capable à un prix plus abordable.

