Voici Ubuntu 22.10 Kinetic Kudo avec GNOME 43, Pipewire et des améliorations pour le Raspberry Pi

La distribution Ubuntu Linux a une longue histoire de noms colorés, mais cela n’enlève rien aux capacités sérieuses que le système d’exploitation offre aux entreprises. La dernière version du système d’exploitation populaire Ubuntu Linux apporte des mises à jour à l’interface utilisateur, au noyau et à la pile audio, entre autres. La prise en charge des processeurs RISC-V et du matériel Raspberry Pi est également améliorée.

Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu est maintenant disponible en téléchargement. La nouvelle version offre aux utilisateurs une mise à jour incrémentielle qui fournit des fonctionnalités conçues pour aider les cas d’utilisation embarqués et de l’Internet des Objets (IoT). La Kinetic Kudu fournit également un nouvel environnement de bureau qui contribuera à améliorer la productivité des entreprises.

Le système d’exploitation utilise le noyau Linux 5.19 avec un support matériel mis à jour et utilise PipeWire pour gérer l’audio plutôt que PulseAudio, ce qui apporte un support pour plus de périphériques audio et une meilleure connectivité audio Bluetooth. Ubuntu 22.10 ajoute également la prise en charge native du format d’image WebP, des mises à jour de la plupart des applications préinstallées et des mises à jour des environnements de bureau.

La version standard d’Ubuntu est désormais livrée avec GNOME 43, offrant aux utilisateurs une capacité de gestion améliorée pour visualiser plus facilement différentes fenêtres et fichiers ensemble. L’intégration d’une boîte de dialogue actualisée des paramètres rapides dans le nouveau bureau a pour but d’aider les utilisateurs à accéder aux paramètres les plus couramment utilisés, notamment Wi-Fi, Bluetooth et alimentation. Dans l’ensemble, l’intention est de rendre le travail sur le bureau plus facile et plus attrayant pour les utilisateurs, y compris avec des outils souvent négligés mais essentiels comme le gestionnaire de fichiers.

Mais, il existe également des « alternatives » officielles proposant les environnements de bureau KDE Plasma, LXQt, Budgie, MATE, Xfce ou Kylin. En effet, contrairement à Windows ou à macOS, les distributions Linux peuvent choisir parmi un certain nombre d’environnements de bureau différents qui fournissent l’ensemble des fonctionnalités de base pour la gestion des fichiers, les outils et les menus pour les opérations de bureau.

Plus pour le Raspberry Pi !

Ubuntu est également couramment déployé dans les technologies embarquées, y compris le petit facteur de forme Raspberry Pi. Canonical note qu’Ubuntu 22.10 comprend également un certain nombre d’améliorations pour les personnes qui utilisent le système d’exploitation avec les appareils Raspberry Pi, notamment :

La prise en charge d’un plus grand nombre de HATs d’affichage embarqués

Améliorations graphiques pour Raspberry Pi

Stack GPIO améliorée

Stack MycroPython dans les dépôts Ubuntu pour une utilisation avec le Raspberry Pi Pico W

Ubuntu 22.10 n’étant pas une version LTS (Long Term Support), elle ne sera officiellement supportée que jusqu’au 20 juillet 2023.

Si vous recherchez une solution plus stable, vous pouvez vous contenter d’Ubuntu 22.04 LTS, qui est sorti il y a 6 mois. Cette version du système d’exploitation bénéficiera d’un support standard au moins jusqu’en avril 2027 (avec un support étendu pour les abonnés à Ubuntu Pro jusqu’en avril 2032).