Apple pourrait lancer ses premiers iPad OLED en 2024

Cette semaine, Apple a lancé l’iPad Pro (2022) et il est… plutôt familier — et c’est un euphémisme. Il n’est pas étonnant qu’Apple ait décidé de ne pas organiser un événement dédié à sa dernière tablette premium et l’ait annoncée par un simple communiqué de presse à la place. Le modèle de cette année est pour le moins décevant.

En substance, l’iPad Pro (2022) n’est qu’une version (légèrement) plus puissante de son prédécesseur. Cependant, la puce M1 était et reste si grossièrement surpuissante qu’une augmentation de 15 % des performances du processeur ne va guère faire de différence dans l’utilisation quotidienne.

Au-delà de cela, il y a quelques nouvelles fonctionnalités gadgets, mais guère plus. L’une des plus grandes déceptions de la gamme de cette année est le fait que l’iPad Pro de 11 pouces n’a pas reçu le panneau mini-LED de son grand frère.

Cette omission réduit considérablement l’écart entre l’iPad Air et le plus petit iPad Pro, mais indique également qu’Apple pourrait se préparer à quelque chose de plus grand. Selon Ross Young, un initié de l’industrie des écrans, Apple se prépare à lancer ses toutes premières tablettes OLED en 2024.

Étant donné le cycle de rafraîchissement de l’iPad Pro (qui a tendance à durer environ un an et demi), cela signifie que la prochaine génération de l’appareil pourrait être la première à être équipée de panneaux OLED (éventuellement, aux côtés du gigantesque iPad de 14 pouces évoqué dans des rumeurs).

Sorry that I was right about the displays not changing on the new iPad Pros … flex …:) 2024 we will see OLEDs on both…

—Ross Young (@DSCCRoss) October 18, 2022