Motorola prévoit de lancer deux modèles de RAZR en 2023

Motorola a transformé cette année le Razr, un smartphone pliable à clapet, en un smartphone digne d’avoir le prix d’un flagship. Le fabricant a remplacé le chipset Snapdragon 765G de milieu de gamme qui équipait le précédent modèle Razr 5G (sorti en 2020) par l’actuel chipset haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1. Alors que la sortie de ce modèle a été limitée à la Chine (où Lenovo, la société mère actuelle de Motorola, a son siège social), un lancement européen est attendu prochainement.

Ceux qui, en France, cherchent une autre option pliable à clapet que le Galaxy Z Flip 4 devront peut-être attendre l’année prochaine. Selon Evan Blass, Motorola va sortir une paire de modèles Razr l’année prochaine.

Dans un tweet, Blass a écrit que Motorola a les noms de code Juno et Venus pour les Razr pliables de 2023. Au cas où vous vous poseriez la question, le nom de code du Razr de cette année est Maven.

There are gonna be two RAZRs next year: one codenamed Juno, and the other Venus. (The one about to launch, a.k.a. razr 22, is Maven.) — Evan Blass (@evleaks) October 19, 2022

Le Razr (2022) est disponible dans les configurations suivantes : 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. La caméra comprend un capteur de 50 mégapixels et un capteur de 13 mégapixels qui pilote une caméra ultra-large/macro. L’appareil est également doté d’un capteur selfie de 32 mégapixels. La taille de l’écran interne a été augmentée, passant d’un écran pliable de 6,2 pouces à un écran P-OLED (plastique OLED) plus grand de 6,7 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels.

Motorola a également augmenté la capacité de la batterie de 25 %, passant de 2 800 mAh sur le Razr 5G à 3 500 mAh sur le Razr (2022). La batterie se recharge rapidement à 33 W.

Un modèle pliable comme le Galaxy Z Fold ?

Le smartphone pliable à clapet de Samsung (le Galaxy Z Flip 3) était le pliable le plus populaire au monde l’année dernière. Certains consommateurs préfèrent l’écran externe Quick View de 2,7 pouces du Razr à l’écran de couverture de 1,9 pouce du dernier smartphone pliable à clapet de Samsung. Avec le Razr de cette année, Motorola a ajouté de nouvelles fonctions qui étendent les capacités de l’écran Quick View.

Alors pourquoi Motorola présenterait-il deux nouveaux Razr pliables en 2023 ? Se pourrait-il que l’un des Razr soit un autre smartphone à clapet pliable tandis que l’autre serait un smartphone à tablette pliable comme le Galaxy Z Fold 4 ? Les deux smartphones pourraient être commercialisés sous le nom de Razr, et pourquoi pas ?