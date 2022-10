Instagram pourrait permettre d’ajouter une chanson à leur profil IG

Ajouter une chanson à un profil d’un réseau social ? Ce n’est pas nouveau, surtout si vous avez grandi dans la génération MySpace. Mais cela pourrait être une nouvelle fonctionnalité pour Instagram, car l’application de partage de photos et de vidéos a apparemment été repérée en train de travailler sur une fonctionnalité de chanson de profil.

Selon les captures d’écran publiées par le développeur Alessandro Paluzzi dans le cadre d’une série de tweets qui a débuté lundi, Instagram semble travailler sur une fonctionnalité qui pourrait donner à ses utilisateurs la possibilité d’ajouter une chanson à leur profil IG.

#Instagram is working on the ability to add a song to your profile 👀 pic.twitter.com/zX2jIlZLzc

– Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 17, 2022