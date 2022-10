Le benchmark du Galaxy S23 fait du Snapdragon 8 Gen 2 une bête de course

Le Galaxy S23 de Samsung est la prochaine grande sortie de l’industrie mobile, et les personnes familières avec le sujet affirment que l’annonce pourrait avoir lieu encore plus tôt que d’habitude.

Mais plus nous nous rapprochons de ce lancement très attendu, plus les informations se multiplient, avec de nouvelles données Geekbench révélant des détails importants sur le processeur. Il s’avère que Samsung prévoit d’utiliser le processeur Snapdragon 8 Gen 2 sur au moins une version de l’appareil, et il s’agit très probablement de la configuration américaine.

En d’autres termes, le Galaxy S23 vendu aux États-Unis sera équipé d’une puce Snapdragon, et à un certain niveau, ce n’est pas nécessairement surprenant de toute façon. Les modèles Galaxy S vendus ici ont toujours été équipés de puces Snapdragon, donc la grande nouvelle cette fois est que la société sud-coréenne opte pour la prochaine génération de flagships Qualcomm.

La grande question est maintenant de savoir si Samsung envisage de commercialiser les modèles Galaxy S équipés de Snapdragon sur les autres marchés également. Auparavant, l’entreprise a fait l’objet de vives critiques pour avoir équipé les versions internationales des modèles Galaxy S de sa puce interne Exynos, principalement en raison de la différence de performances par rapport à la puce Snapdragon. Des personnes familières avec le sujet ont suggéré que Samsung pourrait éventuellement apporter les modèles équipés de Snapdragon sur tous les marchés, mais à ce stade, il n’est pas clair si cette nouvelle approche entrait en vigueur avec la sortie du Galaxy S23 ou non.

Cependant, une chose est claire : les débuts du Galaxy S23 approchent, et cette fois, Samsung pourrait dévoiler l’appareil encore plus tôt que d’habitude. Il est possible que l’annonce ait lieu en janvier, et que les ventes commencent début février, soit quelques semaines seulement après l’événement Unpacked du début 2023.

Un véloce CPU

Pour en revenir au benchmark, comme le Snapdragon 8 Gen 1, le Snapdragon 8 Gen 2 a un grand cœur et trois plus petits, avec des cœurs plus nombreux et plus rapides dans le milieu. Fabriqué sur le nœud de processeur 4 nm de deuxième génération de TSMC, le Snapdragon 8 Gen 2 peut atteindre des vitesses d’horloge maximales comparables à celles d’un chipset Apple de la série A. Il atteint 3,36 GHz et, comme le Snapdragon 8 Gen 1, le Snapdragon 8 Gen 2 est plus rapide. Il atteint 3,36 GHz et, par conséquent, des scores de benchmarks très élevés. Ces cœurs plus rapides ont respectivement permis au Galaxy S23 d’obtenir des scores exceptionnels de 1 524 points dans le test monocœur et de 4 597 points dans le test multicœur. À titre de comparaison, le S22 obtient respectivement un peu plus de 1 200 et 3 200 points.

Non seulement le processeur Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23 sera très rapide, comme l’attestent les fuites de benchmarks, mais Qualcomm l’aurait également optimisé pour l’efficacité.