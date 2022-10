by

Pas de capteur d’empreintes digitales sous l’écran pour le Pixel Fold et la Pixel Tablet ?

9to5Google rapporte qu’il a découvert un code Android utilisé pour tester l’interface utilisateur des appareils équipés de capteurs d’empreintes digitales latéraux. Le code révèle qu’une telle configuration pourrait être utilisée sur deux appareils spécifiques. Le premier sera « aligné en Y », ce qui signifie que le capteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté gauche ou droit et aura deux configurations : « plié et déplié ».

On dirait bien que cela pourrait être le Pixel Fold (ou quel que soit le nom que Google lui donne). Ainsi, vous pouvez ajouter un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté aux autres caractéristiques du Pixel Fold qui pourrait s’inspirer du Galaxy Z Note 4.

Il y a quelques jours, nous vous avons entendu que le grand écran produit par Samsung pour le Pixel Fold sera censé avoir une résolution de 2208 x 1 840 pixels par rapport à la résolution de 2 176 x 1 812 pixels pour le Galaxy Z Fold 4. Le Pixel pliable est censé avoir près du même écran interne de 7,6 pouces que celui du Galaxy Z Fold 4. Au passage, la résolution de l’écran externe du Pixel pliable devrait être de 2 100 x 1 080 pixels (contre 2 316 x 904 pixels pour le Galaxy Z Fold 4).

Mais alors quel est le second dispositif évoqué ? Eh bien, il s’agit de la future tablette Pixel qui devrait sortir l’année prochaine. Il semblerait que pour son téléphone smartphone et sa tablette, Google s’abstiendra d’utiliser le controversé lecteur biométrique sous l’écran qui a posé tant de problèmes sur les Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6 a.

Cela indiquerait que le bouton d’alimentation de la tablette Pixel pourrait être intégré au capteur d’empreintes digitales comme il l’était sur la Pixel Tablet alimentée par Chrome OS. Nous pourrions également voir une résolution d’affichage de 2500 x 1 600 pixels sur au moins une variante de la Pixel Tablet.

Google veut étoffer ses produits

Si Google a conservé le capteur d’empreintes digitales sous l’écran pour la nouvelle série Pixel 7, il utilise un nouveau composant fourni des lectures plus rapides et plus précises.

Google s’emploie à étoffer son inventaire de produits afin de pouvoir proposer un écosystème analogue à celui d’Apple et de Samsung. D’ici la fin de l’année prochaine, Google proposera les smartphones Pixel, les Pixel Tablet, les Pixel Buds véritablement sans fil, la Pixel Watch et peut-être un smartphone pliable.