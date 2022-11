Electronic Arts et Marvel vont travailler ensemble pour créer trois jeux vidéo basés sur le populaire univers des comics. Le premier — le jeu Iron Man d’EA Motive — a déjà été révélé.

« Chez Marvel, nous nous efforçons de trouver les meilleures équipes de leur catégorie capables d’emmener nos personnages dans des voyages héroïques comme ils ne l’ont jamais fait auparavant, et la collaboration avec Electronic Arts nous aidera à y parvenir », déclare Jay Ong, vice-président exécutif de Marvel Games, dans un communiqué. « Nous sommes fiers d’être des collaborateurs enthousiastes et créatifs avec les développeurs afin qu’ils aient la liberté de créer quelque chose de profondément unique et de vraiment remarquable. L’équipe de Motive s’y met avec son jeu vidéo Iron Man et nous sommes impatients que les joueurs en apprennent davantage dans un avenir lointain ».

EA n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur le jeu Iron Man, si ce n’est qu’il a révélé qu’il s’agit d’une expérience solo à venir sur PC et consoles, et qu’elle comporte une histoire originale basée sur l’histoire du personnage. EA n’a pas précisé quels étaient les deux autres jeux vidéo sur lesquels il travaillait, ni quels personnages le studio utiliserait pour ces jeux.

Ce n’est pas la première fois qu’Electronic Arts travaille sur une propriété de Disney comme Marvel. EA a travaillé avec Lucasfilm pour créer des jeux comme Star Wars : Battlefront et Star Wars Jedi : Fallen Order. Bien que EA n’ait plus les droits exclusifs de production des jeux Star Wars, la relation se poursuivra avec Star Wars Jedi : Survivor, dont la sortie est prévue l’année prochaine.

Electronic Arts n’est pas non plus le seul studio à travailler sur des jeux vidéo Marvel. Le jeu Marvel’s Midnight Suns de Firaxis doit sortir le mois prochain. De même, Marvel’s Spider-Man 2 d’Insomniac est prévu pour l’année prochaine et le studio travaille également sur un jeu Wolverine.

Nous risquons d’attendre un certain temps avant d’avoir des nouvelles concrètes sur ces jeux.