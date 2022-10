Apple publie une superbe vidéo promotionnelle de l’Apple Watch Ultra

Il faut reconnaître à Apple que l’entreprise sait vraiment comment commercialiser ses produits. Aujourd’hui, dans un nouveau coup de génie publicitaire, le géant américain de la technologie a publié une vidéo promotionnelle pour l’Apple Watch Ultra sur sa chaîne YouTube.

Le clip, intitulé « Call To The Wild », a été diffusé à l’origine lors de l’événement « Far Out » de la société en septembre, mais il a maintenant été publié en tant que publicité indépendante. La vidéo présente l’Apple Watch Ultra dans toute sa splendeur, résistant aux éléments et prospérant dans les pires conditions météorologiques.

Le narrateur donne le ton de la petite histoire avec les mots « Wanted for hazardous journey… ». Ce clip témoigne une fois de plus des intentions réelles d’Apple lors de la conception de l’Apple Watch Ultra. Ce wearable n’est tout simplement pas fait pour les utilisateurs occasionnels.

Elle cherche à séduire les aventuriers et les athlètes qui peuvent vraiment faire bon usage de ses capacités. Ce n’est un secret pour personne que la Watch Ultra est le wearable le plus avancé d’Apple à ce jour. Elle est dotée d’un boîtier robuste, d’un grand écran incroyablement lumineux et d’un bouton d’action programmable.

Ces caractéristiques, associées à la superbe autonomie de la batterie, à l’étanchéité à 100 mètres et à la pléthore de fonctions sportives utiles, font de l’Apple Watch Ultra un appareil exceptionnel qui, malheureusement, n’est pas destiné à tout le monde. Cependant, pour ceux qui peuvent utiliser l’Apple Watch Ultra de manière optimale, elle sera probablement un atout inestimable.

Un prix assez élevé

Il est nécessaire de souligner que tout cela a un prix très élevé. L’Apple Watch Ultra commence à 999 euros, soit autant que l’iPhone 14 d’entrée de gamme d’Apple. Dans ce cas, la grandeur, littéralement, a un coût.

Un prix que beaucoup seront prêts à payer. En tout cas, l’Apple Watch Ultra pourrait être le début d’un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire d’Apple.