De nouveaux détails sur la fonctionnalité d’édition de messages de WhatsApp font surface

WhatsApp teste actuellement la possibilité de modifier les messages, qui pourrait prochainement être lancée pour les utilisateurs. Bien que nous ne sachions pas quand cela se produira, nous disposons de nouvelles informations sur le temps d’édition d’un message et plus encore.

Un récent rapport de WABetaInfo révèle quelques détails supplémentaires sur la fonction de modification des messages. Il est révélé que WhatsApp offrira aux utilisateurs une fenêtre de 15 minutes pour modifier un message.

Cependant, il est dit que la plateforme de messagerie appartenant à Meta pourrait ne pas être en mesure de modifier un message si le destinataire n’est pas en ligne pendant la fenêtre de modification. Le rapport indique que « WhatsApp pourrait ne pas garantir que votre message sera réellement édité si le destinataire n’allume pas son appareil dans un certain laps de temps (probablement, un jour ou un peu plus) ».

La mise à jour 2.22.22.14 de WhatsApp bêta pour Android montre également le label « Modifié » à côté d’un message, indiquant qu’il a été édité. C’est analogue à la façon dont le tweet édité apparaîtra une fois que les changements seront effectués. Vous pouvez consulter la capture d’écran ci-dessous pour voir à quoi cela ressemble.

En cours de développement

La possibilité de modifier les messages WhatsApp aidera les gens à vérifier les fautes de frappe et les informations erronées envoyées par erreur. Cela vient s’ajouter à l’option de suppression d’un message pour tous, qui vise également à aider les utilisateurs à rectifier un mauvais message.

Cependant, cette fonctionnalité est encore en cours de développement et nous ne savons pas quand elle sera introduite. De plus, nous ne savons pas s’il y aura un historique des messages, comment cela fonctionnera avec la fonctionnalité multi-dispositifs, et plus encore. Puisque nous obtenons fréquemment de nouvelles informations à son sujet, nous pouvons également nous attendre à une introduction officielle.