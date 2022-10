Sur ce brevet, deux Apple Watch sont nécessaires pour contrôler le casque AR

Apple n’a peut-être pas encore officiellement annoncé ses plans pour le casque AR/VR dont on parle tant, mais ses récents brevets semblent révéler certains de ses plans, le dernier en date évoquant une nouvelle façon d’utiliser l’Apple Watch pour contrôler un casque.

La manière dont les utilisateurs contrôlent les expériences de réalité augmentée est un domaine dans lequel de nombreuses entreprises se sont essayées. La seule entreprise à avoir réussi jusqu’à présent est Meta, avec son Oculus Quest 2, dont les fonctions de réalité augmentée reposent sur les contrôleurs habituels ou le suivi de la main, ce qui rend l’expérience beaucoup plus agréable.

Cependant, Apple a décidé de suivre une voie différente. Sur la base d’un récent dépôt de brevet découvert par Patently Apple, Apple va apparemment réinventer la roue avec une configuration qui repose sur un porteur de casque attachant deux appareils de type Apple Watch — une sur chaque poignet. Bien qu’ils ne soient pas explicitement appelés Apple Watch, les schémas ressemblent beaucoup à la smartwatch du géant technologique californien, avec son écran tactile et ses couronnes numériques.

Une fois qu’une montre est sur chaque main, les wearables seraient capable d’utiliser leurs électrodes pour suivre les gestes et les différents points de contact sur les paumes des personnes afin qu’elles puissent contrôler ce qu’elles voient sur un casque AR/VR d’Apple.

Cependant, si vous avez du mal à choisir entre deux des meilleures options de l’Apple Watch, ne prenez pas cela comme un feu vert pour acheter les deux.

Tout d’abord, comme avec tous les brevets — en particulier pour le matériel non commercialisé — il n’y a aucune garantie que nous verrons Apple prendre cette voie avec sa technologie. Elle pourrait simplement breveter le design avant que quelqu’un d’autre ne le fasse pour garder ses options ouvertes (ou pour garder les gens sur la piste de ses vrais plans).

Un casque très attendu

Deuxièmement, il n’y a aucune garantie que l’Apple Watch 7 ou toute autre smartwatch actuellement disponible chez Apple, soit compatible avec ce que ce brevet expose. Jusqu’à ce qu’Apple explique publiquement ses plans, il est possible que nous découvrions que cette fonctionnalité est exclusive à l’Apple Watch 8 et plus.

Enfin, ce contrôleur portable n’a peut-être même pas besoin d’être une Apple Watch. Bien que nous nous attendions à ce qu’Apple s’assure que sa smartwatch puisse être utilisée comme contrôleur, on peut espérer qu’elle proposera une alternative moins chère qui fonctionnera tout aussi bien. D’après le brevet, le dispositif basé sur le poignet n’a besoin que de certaines des fonctions de l’Apple Watch, et non de toutes — ce qui pourrait ouvrir la voie à un ajout dépouillé (et moins cher).

Nous devrons attendre et voir ce qu’Apple annonce, mais avec le casque AR/VR d’Apple qui n’est pas attendu avant l’année prochaine, et les Apple Glass encore plus lointaine, nous pourrions attendre un moment.