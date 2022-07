Le Xiaomi 12S Ultra pourrait être le photophone le plus impressionnant de l’année

Xiaomi a dévoilé le flagship Xiaomi 12S Ultra, aux côtés des appareils haut de gamme Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, et Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition. Le nouveau 12S Ultra est le smartphone le plus impressionnant de la société à ce jour, et il embarque un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, un capteur de 1 pouce, et une optique Leica.

Avant de parler des bonnes nouvelles et des impressionnantes technologies et spécifications, commençons par les mauvaises nouvelles. Xiaomi a officiellement confirmé que la nouvelle série Xiaomi 12S ne serait pas disponible en dehors de la Chine. On peut être triste de voir que la société garde certains des appareils Android les plus impressionnants et les plus haut de gamme enfermés à l’écart de la communauté internationale, et on peut espérer voir les futurs appareils lancés à l’échelle mondiale.

Pour ceux qui vivent en Chine, ils devront dépenser 5 999 CNY (~ 872 euros) pour la variante 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 6 499 CNY (~ 950 euros) pour le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 6 999 CNY (~ 1 020 euros) pour la variante la plus haut de gamme avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le nouveau Xiaomi 12S Ultra pèse 225 g, et c’est l’un des smartphones les plus lourds du marché, même s’il s’aligne sur d’autres appareils concurrents, comme le Galaxy S22 Ultra qui pèse 228 grammes. Le 12S Ultra dispose également d’un certificat IP68 contre la poussière et l’eau. Le 12S Ultra est équipé d’un grand écran AMOLED LTPO 2 de 6,73 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz et une résolution 2K (3 200 x 1 440 pixels). Le panneau affiche également une luminosité maximale de 1 500 nits, ce qui le rend excellent pour la consommation de contenu HDR10+. L’écran est protégé par le verre Gorilla Glass Victus.

Le Xiaomi 12S Ultra est propulsé par le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1 Le nouveau chipset améliore de 10 % les performances du CPU et du GPU et est 30 % plus économe en énergie. Avec une grande puissance vient une grande responsabilité en matière de refroidissement, et le 12S Ultra dispose d’un mécanisme de refroidissement liquide 3D qui aide à éliminer la chaleur des composants chauds.

L’appareil est également équipé de haut-parleurs stéréo Harman Kardon, prenant en charge Dolby Atmos. Sur le plan logiciel, le téléphone exécute le MIUI 13 de Xiaomi, basé sur Android 12.

La photo, l’élément phare

Et maintenant, parlons de la caméra. Xiaomi s’est associé à Leica pour améliorer la capacité de la caméra, et à première vue, il semble qu’il s’agisse de bien plus que d’apposer un logo et une marque à l’arrière de l’appareil.

Le Xiaomi 12S Ultra possède trois capteurs sur l’énorme bosse circulaire de la caméra à l’arrière. Le capteur principal est un capteur Sony IMX989 de 1 pouce, et c’est une unité de 50 mégapixels avec f/1,9. C’est le plus grand capteur sur un smartphone aujourd’hui, et il a 3,2 µm. Le capteur dispose également de l’OIS, de l’autofocus laser et du PDAF.

Le capteur secondaire est un téléobjectif périscope. Il dispose d’un capteur de 48 mégapixels avec une ouverture f/4,1, et il est capable d’un zoom optique 5x. Il est également doté de l’OIS et du PDAF pour que les objets restent clairs et nets. Le troisième capteur est un capteur de 48 mégapixels avec une ouverture f/2,2. La caméra frontale dispose d’une caméra de 32 mégapixels avec une ouverture f/2,5.

Leica n’apporte pas seulement l’optique au Xiaomi 12S Ultra, mais aussi beaucoup de fonctionnalités logicielles. Le Xiaomi 12S Ultra adopte une lentille asphérique 8P, qui aide à résoudre le lens flare, le ghosting et l’aberration chromatique. Comme on pouvait s’y attendre, le smartphone propose également deux modes dans l’application Appareil photo : « Leica Authentic Look » et « Leica Vibrant Look ». Le premier permet d’obtenir des images d’apparence plus naturelle, tandis que le second utilise la puissance de calcul de Xiaomi tout en appliquant les looks de Leica.

Sur le plan photographique, le 12S Ultra peut même capturer des fichiers DNG RAW 10 bits, ce qui donne aux utilisateurs davantage de puissance lors de l’édition des images. Xiaomi indique également qu’Adobe Lightroom utilisera les métadonnées intégrées dans les fichiers pour accélérer l’édition des images, et pour les optimiser davantage en post-production.

Vous pourriez penser que le 12S Ultra est destiné aux photographes et aux amateurs, mais il est également idéal pour la vidéographie, car le smartphone prend en charge l’enregistrement Dolby Vision et HDR. Il peut capturer des vidéos h.265 10 bits en 4K et FHD à 30/60 fps jusqu’à 80 Mb/s.

Je suis impressionné par les spécifications, en particulier les caractéristiques matérielles et logicielles de la caméra. J’aurais aimé voir le lancement de la série Xiaomi 12S à l’échelle mondiale, et j’espère que Xiaomi sortira ses futurs appareils à l’échelle mondiale pour tous les utilisateurs en Europe.