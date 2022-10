Signal supprime la prise en charge des SMS de son application Android

Signal a annoncé qu’elle supprime la prise en charge de l’envoi de SMS et de MMS de son application Android, car la société s’efforce d’améliorer la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs.

Le processus ne se fera pas du jour au lendemain, et Signal affirme que tous les utilisateurs auront suffisamment de temps pour exporter leurs messages ou prendre les mesures appropriées si la prise en charge des SMS est essentielle.

Il va sans dire que si vous n’utilisiez pas Signal comme application SMS par défaut, vous n’êtes pas concerné par ce changement.

« Nous comprenons que ce changement sera frustrant pour ceux d’entre vous qui utilisent Signal sur Android pour la messagerie SMS en plus de l’envoi de messages Signal. Il est rarement agréable de devoir changer les moyens de communication avec les personnes qui comptent pour vous. Nous n’avons pas fait ce choix à la légère, mais nous pensons qu’il est nécessaire de veiller à ce que Signal réponde aux normes de confidentialité les plus élevées à l’avenir », explique la société.

Quant aux raisons pour lesquelles la prise en charge des SMS disparaît de l’application Android, Signal affirme que la sécurité des utilisateurs est la première.

Les SMS exposent trop de données

« La raison la plus importante pour laquelle nous avons retiré la prise en charge des SMS d’Android est que les SMS en texte clair sont intrinsèquement peu sûrs. Ils laissent échapper des métadonnées sensibles et placent vos données entre les mains des entreprises de télécommunications. Le respect de la vie privée et la sécurité étant au cœur de nos activités, laisser un protocole de messagerie profondément non sécurisé avoir une place dans l’interface de Signal est incompatible avec nos valeurs et avec ce que les gens attendent lorsqu’ils ouvrent Signal », explique la société dans un article de blog détaillé.

À ce stade, il n’y a pas d’échéance précise quant à la date de suppression de la fonctionnalité, mais Signal affichera évidemment des notifications pour s’assurer que tous les utilisateurs sont conscients de la disparition de la prise en charge des SMS.