Snapchat permet d’essayer et d’acheter virtuellement des costumes d’Halloween

Les nouvelles lentilles se trouvent dans le profil public de Disguise sur Snapchat. Pour les trouver plus facilement, il suffit de chercher « Costumes Disguise » dans la barre de recherche ou de rechercher des marques spécifiques comme Stranger Things et Harry Potter dans l’explorateur de lentilles de Snapchat. Vous pouvez même déverrouiller des Lens spécifiques en utilisant chaque Snapcode.

Vous pouvez essayer et acheter des costumes de personnages populaires tels que Disney, Squid Game, Stranger Things, Minecraft, Power Rangers, Transformers, Jurassic World, The Office, Chucky, Harry Potter, Ghostbusters et même Cobra Kai. La nouvelle expérience de réalité augmentée ne nécessite pas que les utilisateurs se trouvent physiquement dans un magasin, d’où son intérêt.