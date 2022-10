Le déploiement stable de One UI 5 par Samsung commence en octobre

Samsung a lancé le programme de bêta ouverte One UI 5 pour la série Galaxy S22 en août dernier, et a déployé quatre mises à jour bêta depuis lors. Lors de la Samsung Developer Conference (SDC), Sally Hyesoon Jeong, vice-présidente du Framework R&D Group, Mobile eXperience Business, a détaillé l’expérience One UI 5.

Elle a également confirmé que les équipes de développement logiciel de Samsung travaillent d’arrache-pied pour proposer One UI 5 aux appareils, en commençant par la série Galaxy S22, d’ici la fin du mois d’octobre.

Cependant, le calendrier de déploiement variera en fonction du marché, selon l’entreprise. Nous devrions obtenir la liste complète des appareils pour chaque marché une fois que le déploiement commencera plus tard ce mois-ci.

Basé sur Android 13, One UI 5 apporte de nouvelles fonctionnalités de personnalisation, de sécurité et d’accessibilité. Elle apporte des expériences plus personnalisées avec des modes et des routines sur mesure, et un écran de verrouillage dynamique qui affiche plusieurs visuels sur le smartphone, la Galaxy Watch et d’autres appareils One UI 5.

Lors de l’événement, Samsung a présenté la fonction Bixby Text Call qui permet à Bixby Voice de répondre aux appels en votre nom et de partager des messages tapés avec l’appelant, en parlant à voix haute comme si vous aviez répondu. One UI 5 apporte également une meilleure connectivité entre le smartphone et le PC et des mises à jour multitâches comme des améliorations de la barre des tâches.

Il comprend de nouvelles solutions de santé quotidienne pour aider à suivre la santé et le bien-être en un seul endroit. Cela inclut le Samsung Privileged Health SDK, qui permet aux développeurs de créer des applications exploitant le capteur BioActive de la Galaxy Watch 4.