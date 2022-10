Samsung renforce son partenariat avec Google pour améliorer l’expérience de la maison connectée

Samsung a annoncé une collaboration avec Google pour donner du sens aux maisons connectées. L’intégration permet également aux utilisateurs de SmartThings et de Google Home d’ajouter plus facilement des appareils compatibles avec Matter sur leurs smartphones ou tablettes Samsung Galaxy et de les contrôler à partir des deux apps.

Jusqu’à présent, les propriétaires de maisons connectées avaient du mal à utiliser leurs appareils dans divers écosystèmes. Il fallait fréquemment plusieurs étapes à travers plusieurs applications pour lier les comptes lors de la connexion d’appareils entre écosystèmes, et ce processus de liaison ne réussissait pas toujours dans les deux sens. Les utilisateurs devaient donc garder à l’esprit les applications et les interfaces utilisateur qu’ils pouvaient utiliser pour automatiser ou contrôler un certain appareil.

La possibilité d’avoir plus d’un administrateur dans la norme Matter permet de connecter les appareils directement à d’autres écosystèmes et applications, ce qui donne plus de choix aux utilisateurs. Les utilisateurs pourront facilement rechercher, choisir et contrôler les appareils compatibles avec Matter à l’aide des applications Android pour SmartThings ou Google Home, sur lesquelles Samsung et Google ont travaillé ensemble.

Les utilisateurs peuvent facilement ajouter les appareils Matter connectés à Google Home à SmartThings, et vice versa, dans l’application SmartThings.

Les appareils seront toujours disponibles pour les abonnés de SmartThings et de Google Nest Hub. Les utilisateurs n’auront pas à ajouter manuellement chaque appareil ou à se soucier de l’écosystème qu’ils configurent en premier.

Disponibilité

Dans les semaines à venir, la fonction multi-administration pour Matter de Samsung et Google sera mise à la disposition des utilisateurs dans le monde entier.

À l’occasion de cette annonce, Jaeyeon Jung, vice-président d’entreprise et responsable de SmartThings, Mobile Experience Business chez Samsung Electronics, a déclaré :

En tant que plus grand développeur Android, Samsung apprécie son partenariat solide avec Google. Offrir aux utilisateurs une plus grande flexibilité grâce à cette nouvelle fonctionnalité multi-administration est une progression naturelle dans notre évolution en tant que partenaires, nous permettant de mieux soutenir notre énorme base d’utilisateurs existants et potentiels avec les produits Samsung et Google. SmartThings et Google s’engagent tous deux à offrir le choix aux utilisateurs et à donner aux consommateurs le pouvoir de contrôler leurs propres appareils. Cette collaboration va dans le sens de cet engagement en améliorant l’expérience utilisateur et en favorisant la transparence entre les écosystèmes

À propos de ce partenariat, Matthew McCullough, vice-président de la gestion des produits, développeur Android de Google, a déclaré :