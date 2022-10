Microsoft Edge permet de partager un groupe d’onglets à l’aide d’un lien unique

Microsoft a rempli son navigateur Web Edge de nouvelles fonctionnalités à un rythme effréné, au point que le navigateur semble souvent trop gonflé et complexe. Cependant, une fonctionnalité en cours de développement semble incroyablement utile : les espaces de travail (Workspaces).

Le géant de la technologie a annoncé l’arrivée de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans son navigateur Web, dont la plupart sont destinées à être utilisées dans des environnements d’entreprise et autres organisations. Workspaces est une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Edge conçue pour faciliter l’organisation et le partage des dizaines d’onglets de navigateur que vous utilisez au quotidien.

Cette fonctionnalité apparaît depuis plus d’un an dans les versions preview de Edge, mais Microsoft donne davantage de détails à son sujet dans le cadre de sa conférence Ignite, aux côtés de nouvelles fonctionnalités de sécurité et d’achat pour son navigateur. Microsoft décrit comme les Workspaces comme « un ensemble partagé d’onglets de navigateur où tout le monde peut consulter les mêmes sites Web et les derniers fichiers de travail pour un projet en un seul endroit ».

Voici comment cela fonctionne : vous pouvez créer un lien vers un espace de travail à partir du navigateur Edge, puis le partager avec toute autre personne disposant de Edge. Les personnes qui rejoignent l’espace de travail verront tous les onglets que vous avez ouverts, et si quelqu’un d’autre ouvre un nouvel onglet, il apparaîtra également dans votre navigateur. C’est comme une combinaison de signets collaboratifs, avec des photos de profil sur les onglets pour indiquer qui utilise quels onglets. Toutefois, les onglets ne sont pas des sessions de bureau à distance : chacun doit toujours disposer de son propre identifiant pour accéder aux pages ou aux documents à accès restreint.

Cette nouvelle fonctionnalité est destinée à remplacer le partage constant de liens en entreprise, notamment par le biais de services de discussion en équipe comme Slack et Teams.

Edge Workspaces est actuellement en phase initiale de test et ne fonctionne que pour les personnes disposant de navigateurs Edge gérés par une organisation utilisant Azure. Selon Microsoft, la disponibilité publique générale devrait arriver dans le courant de l’année 2023.

Les groupes d’onglets sont disponibles dans des navigateurs comme Chrome depuis un certain temps déjà, mais l’approche plus collaborative de Microsoft sur la fonctionnalité pourrait donner un avantage à la mise en œuvre de Edge.

De nouvelles fonctionnalités de sécurité

Outre la productivité, Microsoft fait également la promotion des fonctions d’achat qui sont désormais disponibles dans la barre latérale de Edge récemment mise en place. Des outils d’achat tels qu’une fonction de comparaison des prix, des coupons intégrés et des codes promotionnels, ainsi qu’un outil de suivi des prix sont disponibles depuis longtemps dans le navigateur de Microsoft, mais ils sont désormais intégrés de manière plus nette dans l’interface de la barre latérale.

Microsoft présente également aujourd’hui de nouvelles fonctions de sécurité. La plus intéressante est la « protection contre les fautes de frappe », qui est conçue pour vous alerter lorsque vous avez mal orthographié une URL et que vous avez peut-être accidentellement atterri sur un site malveillant (une pratique connue sous le nom de typosquatting). Cette fonctionnalité est apparue dans des versions previews depuis l’année dernière, mais Microsoft indique qu’elle est désormais largement disponible pour les utilisateurs de Edge. Enfin, Microsoft indique que Edge peut désormais passer en mode de sécurité renforcée pour verrouiller les paramètres de sécurité du navigateur lorsque vous naviguez hors des sentiers battus.