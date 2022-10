Le nouveau site « Ask Apple for Developers » propose aux créateurs d’applications App Store des consultations individuelles avec des ingénieurs Apple et une série de FAQ interactives.

Les développeurs reçoivent déjà une grande quantité de documentation en ligne régulièrement mise à jour de la part d’Apple, et la semaine qu’ils passent avec les experts d’Apple constitue chaque année un élément clé de la WWDC. Aujourd’hui, la société souhaite reproduire ces conversations en direct et accélérer l’aide apportée aux développeurs pour obtenir les réponses dont ils ont besoin.

« Nous avons écouté les commentaires des développeurs du monde entier sur ce qui leur serait le plus utile pour créer des applications innovantes », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations mondiales avec les développeurs et du marketing pour l’entreprise et l’éducation d’Apple, dans un communiqué. « Nous avons constaté un appétit croissant pour l’assistance individuelle et les conversations avec des experts Apple ». « Notre équipe s’est engagée à faire évoluer en permanence le soutien apporté à notre communauté mondiale de développeurs, qui est très diversifiée », a-t-elle poursuivi, et « nous sommes ravis de proposer Ask Apple comme une nouvelle ressource supplémentaire ».

Ask Apple est gratuit pour les développeurs inscrits à l’Apple Developer Program ou à l’Apple Developer Enterprise Program. Les développeurs doivent également s’inscrire pour utiliser Ask Apple, et ils pourront s’inscrire pour la première fois entre le 17 octobre 2022 et le 21 octobre 2022.

On ne sait pas ce qui se passera après ces dates, mais le nouveau service est initialement lancé au cours de cette période.

Il ne s’agit pas d’un programme à durée indéterminée. Le nouveau service fonctionne soit via Slack, soit par le biais de sessions individuelles de 25 minutes pendant les heures de bureau. Apple précise que ces heures de bureau ne sont pas limitées à l’heure du Pacifique. Au contraire, « les heures de bureau seront hébergées dans les fuseaux horaires du monde entier et dans plusieurs langues ».

Cependant, tous les services Ask Apple ne seront pas disponibles dans les fuseaux horaires locaux.