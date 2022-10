Google Docs s’enrichit de puces tierces pour inclure d’autres applications dans votre document

Le symbole @ est sur le point de devenir la fonctionnalité la plus importante de Google Docs. Alors que Google continue d’investir pour faire de Workspace une plateforme plus connectée et plus puissante, elle ouvre aussi largement Docs aux développeurs tiers. À l’avenir, il vous suffira de taper « @ » et le nom d’un fichier ou d’une application que vous recherchez, et vous pourrez le voir et le modifier à partir de Google Docs.

Cette fonctionnalité, appelée « smart chips », consiste essentiellement à intégrer d’autres applications dans Google Docs. L’API qui rend tout cela possible est nouvelle. Google l’a annoncée lors de sa conférence Cloud Next, en compagnie d’une poignée de partenaires. Les utilisateurs d’Asana pourront gérer leurs tâches par le biais d’une intégration dans Docs ; vous pourrez voir des aperçus visuels des tableaux Miro et Figma, bien qu’il n’y ait pas encore de pouvoir d’édition dans Docs ; et vous pourrez voir des analyses mises à jour en direct par Tableau.

Le changement sous-jacent est énorme, et Google est en fait en retard sur ce point. Notion, Coda et d’autres applications sont devenues populaires en transformant des documents numériques en créateurs de sites Web à faible code. Vous pouvez intégrer des vidéos YouTube et des fichiers PDF, travailler avec vos feuilles de calcul et gérer un tableau kanban, le tout dans un seul « document ». Google Docs, quant à lui, est resté longtemps bloqué sur l’émulation d’une feuille de papier 8,5 x 11.

Avec son concept de « toile intelligente », Google tente de rattraper rapidement son retard. La plupart des concepts qui sous-tendent cette idée, comme une page sans bordure et toutes ces applications tierces intégrées, finiront par être intégrés à des outils comme Slides et Sheets, mais Docs est un point de départ manifestement utile.

Google permet également aux développeurs d’accéder plus facilement à Meet, son autre outil de travail le plus important. Les développeurs pourront intégrer des commandes de réunion de base (démarrage, programmation, etc.) dans leurs applications, mais ils pourront également intégrer leur technologie dans l’application Meet elle-même, à l’instar de Docs. Vous pouvez, par exemple, coéditer un document Figma à partir de l’appel Meet, sans avoir besoin de deux fenêtres ou d’un grand nombre d’onglets. Google ajoute également une fonctionnalité analogue pour Chat et Spaces, alors qu’il tente désespérément de rattraper Slack et Microsoft Teams.

Les nouvelles smart chips sont disponibles pour les développeurs dès maintenant et seront disponibles pour les utilisateurs en janvier. Si Google parvient à convaincre les développeurs, il pourrait conquérir et reconquérir une partie des utilisateurs de cette nouvelle génération de rédacteurs ultra-puissants.