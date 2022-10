La sortie de iPadOS 16.1 est prévue pour la fin octobre, après qu’Apple ait dû la retarder pour se concentrer sur son tout nouvel iPhone. Il semble donc que les utilisateurs d’iPad devront attendre quelques jours de plus avant de pouvoir mettre la main sur la nouvelle mise à jour majeure d’iPadOS.

Selon le dernier rapport de 9to5Mac, Mark Gurman a révélé dans son récent tweet que le prochain iPadOS 16.1 verra le jour d’ici la dernière semaine d’octobre. Le média note qu’Apple a confirmé en août dernier qu’elle avait décidé de retarder le déploiement de l’iPadOS 16 au mois d’octobre. Toutefois, le célèbre géant technologique n’a pas fourni de date de sortie précise.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th—barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October.

—Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2022