Twitter pourrait rendre les hashtags non cliquables à moins de payer

Les hashtags cliquables jouent un rôle important dans l’utilisation de Twitter. Cliquer sur les liens des hashtags est un moyen pratique de trouver d’autres tweets liés à des sujets spécifiques ou de niche. Et ils sont si utiles pour parcourir le contenu que d’autres plateformes de réseaux sociaux populaires (comme Instagram et TikTok) en disposent également.

Alors pourquoi une plateforme, en particulier Twitter, voudrait-elle expérimenter la réduction de la fonctionnalité d’une telle fonction ? Nous n’en savons rien. Mais apparemment, c’est ce qui est en train de se passer.

En ce début de semaine, Jane Manchun Wong a tweeté une capture d’écran de ce qui semble être un changement expérimental de la façon dont les hashtags fonctionnent sur l’application.

Twitter is working on an experiment where #hashtags are no longer clickable links

(unless the Tweet contains Branded Hashtags like #OneTeam and #Periscope that brands pay to add an icon next to hashtags for a while to promote stuff)

Not sure what this is for… pic.twitter.com/DdcYyDVaNM

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 10, 2022