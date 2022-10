L’écran externe mini-LED d’Apple pourrait être retardé jusqu’au début de 2023

Selon Ross Young, analyste chez Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple pourrait envisager de commercialiser en 2023 un écran externe mini-LED de 27 pouces qui pourrait faire suite au Studio Display lancé début 2022.

Cette prédiction intervient après que la sortie du produit ait été supposément retardée à deux reprises. Young s’attendait à ce que le périphérique soit lancé pendant l’été, mais Apple a plutôt présenté de nouveaux ordinateurs portables MacBook Air dotés d’une puce propriétaire de seconde génération. Ensuite, l’analyste s’attendait à ce qu’Apple annonce l’écran externe en septembre — mais la société a préféré annoncer sa dernière série de smartphones iPhone 14.

Maintenant, Young a partagé sur Twitter à ses Super Followers qu’Apple annoncera probablement un mini-écran LED au cours du premier trimestre de 2023 en conjonction avec un nouvel ordinateur de bureau Mac Pro. Notamment, son potentiel prédécesseur (Studio Display) a été annoncé en mars 2022.

On ne sait pas grand-chose sur le mini-écran LED de 27 pouces d’Apple. Cependant, beaucoup se demandent s’il sera très différent de l’écran Pro Display XDR d’Apple, qui coûte beaucoup plus cher que l’actuel Studio Display. Le Studio Display est vendu 1 600 dollars, tandis que le Pro Display XDR est vendu 5 000 dollars.

Le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, ne pensait pas que la marque lancerait l’écran externe mini-LED cette année en raison de « problèmes de coûts élevés », selon 9to5Mac.

Une grosse augmentation des performances ?

Les problèmes de coûts et de chaîne d’approvisionnement ont été un obstacle constant pour Apple tout au long de l’année pour plusieurs de ses gammes de produits. Ses Mac, notamment, ont particulièrement souffert de retards d’expédition.

Filipe Espósito, rédacteur de 9to5Mac, affirme que l’écran dont on parle pourrait présenter une « résolution supérieure à celle du Pro Display XDR » avec une dalle 7K. Avec ces spécifications, on ne sait pas non plus si ce produit est une continuation de la gamme Studio Display, une continuation du Pro Display XDR, ou un produit entièrement nouveau.

Bien que les écrans Studio Display et Pro Display XDR soient tous deux destinés aux créateurs, le Studio Display est doté d’une puce A13 pour l’informatique embarquée, tandis que le Pro Display XDR est connu pour sa résolution 6K et sa luminosité extrême.

Nombreux sont ceux qui pensent que l’augmentation de la résolution de l’écran mini-LED de 27 pouces entraînerait une hausse significative de son prix ; cependant, les autres caractéristiques prévues pour le produit pourraient également prendre en compte son coût.