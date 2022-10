La Steam Deck est maintenant disponible sans réservation

Valve a commencé à prendre les précommandes pour le Steam Deck en juillet 2021. Mais la société n’a pas commencé à expédier la console de jeu portable aux clients avant février 2022. Et pendant une grande partie de cette année, il y a eu une liste d’attente. Si vous passiez commande d’un Steam Deck, vous deviez attendre des mois avant de le recevoir.

Ce n’est plus le cas. Valve indique que vous n’avez plus besoin de faire de réservation pour mettre la main sur une Steam Deck. Vous voulez qu’un Steam Deck soit livré tout de suite ? Il vous suffit de le commander à partir de 419 euros.

BIG NEWS today!

✨ Steam Deck is now available without a reservation! Order one, we’ll ship it to you: https://t.co/uVdBCpJVuX

📺 The Docking Station is available, too! Connect to peripherals and displays in style: https://t.co/QqLoKsvASs

💾 Plus, lots of new software features: pic.twitter.com/64VzQeisuZ —Steam Deck (@OnDeck) October 6, 2022

Le Steam Deck est un ordinateur de poche avec un écran tactile de 7 pouces entouré de manettes de jeu comprenant des boutons d’action, un D-Pad, des sticks analogiques et des gâchettes d’épaule. Il y a également des boutons personnalisables à l’arrière de l’appareil et deux trackpads à l’avant, conçus pour faciliter l’interaction avec les jeux conçus pour une saisie au clavier et à la souris.

Propulsée par un processeur AMD « Aerith » personnalisé comprenant quatre cœurs de CPU Zen 2 et 8 unités de calcul RDNA 2, la Steam Deck est l’appareil le plus puissant de son genre lorsqu’elle a commencé à être livrée en début d’année, bien que d’autres ordinateurs de poche aient commencé à le rattraper grâce à des puces plus performantes comme le processeur Ryzen 7 6800U d’AMD.

Mais, la Steam Deck reste difficile à battre en ce qui concerne son rapport prix/performance.

Meilleur rapport prix/performance

Un modèle haut de gamme avec un SSD de 512 Go et un écran antireflet ne coûte que 679 euros, et un modèle d’entrée de gamme avec 64 Go de stockage eMMC ne coûte que 419 euros. Maintenant que Valve a supprimé la liste d’attente, la Steam Deck semble être le PC de jeu portable d’entrée de gamme à battre.

Cela dit, il faut garder à l’esprit que la Steam Deck est livrée avec le système d’exploitation Steam OS basé sur Linux plutôt que sur Windows. Bien que de nombreux jeux PC populaires puissent fonctionner sous Steam OS, vous trouverez peut-être que Windows offre une meilleure compatibilité. Vous pouvez installer Windows sur une Steam Deck, mais vous devrez fournir votre propre licence Windows, ce qui pourrait faire augmenter le coût de possession.