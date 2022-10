De nouveaux étuis confirment la refonte de l’iPad standard

L’iPad classique n’est peut-être pas la tablette la plus brillante que propose Apple, mais c’est tout de même celle qui enregistre le plus de ventes. Avec son prix plutôt raisonnable, l’iPad d’entrée de gamme a beaucoup à offrir, surtout en tant qu’appareil tertiaire (quelque chose que vous utilisez en plus d’un smartphone et d’un ordinateur portable).

Un écueil notable de l’iPad standard est son cycle de mise à jour décalé. Contrairement à l’iPad Air et à l’iPad Pro, qui suivent un calendrier assez prévisible, l’iPad standard est une tout autre histoire. Les nouvelles itérations de la tablette font généralement leurs débuts avec des processeurs plus anciens de manière plus désordonnée.

Néanmoins, il semble que la 10e génération de l’iPad soit proche de voir le jour. Mark Gurman est certain que l’appareil sera annoncé d’ici la fin de 2022, et les fabricants vendent déjà des accessoires tiers pour le nouvel iPad.

Cette information a d’abord été mise en avant par 9to5Mac dans un article dédié. L’étui d’ESR pour le nouvel iPad a été repéré pour la première fois sur le site d’Amazon Japon par MacOtakara. Sur la base des images, on peut confirmer que le remodelage de l’iPad standard aura bien lieu. Auparavant, des rendus ont montré le look mis à jour, donc cette révélation n’est pas entièrement surprenante.

Le nouvel iPad d’entrée de gamme adoptera le design plus moderne des iPad plus récents (comme les modèles M1 Air et Pro), abandonnant les courbes au profit de bords plus nets. Le bouton Home sera probablement supprimé et TouchID sera intégré au bouton Power sur le côté de la tablette. Les énormes bords d’écran seront également considérablement réduits.

Enfin une refonte

Il s’agit facilement de la plus grande mise à jour apportée à l’iPad classique depuis près d’une décennie. Cependant, le design ne sera pas la seule partie de l’appareil à subir des changements.

Selon l’article de 9to5Mac, l’iPad de 10e génération sera équipé d’une puce A14 (le même processeur qui équipe l’iPad mini 6 et la gamme d’iPhone 12).