L’adoption de Windows 11 par les joueurs de PC atteint presque 25 %

L’enquête Steam sur le matériel et les logiciels pour septembre 2022 est sortie, et elle suggère qu’un nombre croissant de joueurs Steam utilisent Windows 11. Bien que Microsoft n’ait pas publié de chiffres officiels, l’enquête Steam semble être en accord avec les récents rapports d’adoption positive du dernier OS de Microsoft au cours des deuxième et troisième trimestres de 2022.

Les données de Valve montrent que près d’un PC sur quatre jouant à des jeux sur Steam fonctionne désormais sous Windows 11, touchant 24,84 % de tous les utilisateurs de Steam. Ce chiffre est en hausse de 1,06 % par rapport au mois dernier, ce qui signifie que l’augmentation a été lente, mais continue pour en arriver là.

Ce chiffre est particulièrement intéressant étant donné les exigences plus strictes de Windows 11 en matière de mise à jour du système, ainsi qu’un énorme problème de jeu dans la mise à jour 2022 Update qui a affecté les cartes NVIDIA.

Après cette mise à jour, les utilisateurs ont signalé des problèmes de performances tels que des ralentissements et des frame drops, entre autres. NVIDIA a rapidement mis en place un correctif sous la forme d’une mise à jour logicielle. Cette augmentation du nombre de mises à jour de Windows 11 par rapport à Windows 10 montre que les consommateurs sont de plus en plus confiants lorsqu’ils achètent des ordinateurs plus récents équipés de Windows 11. Une autre raison pourrait être que l’hésitation à passer à Windows 11 a diminué depuis que Microsoft a éliminé le bug 22H2.

Il est également encourageant de constater la lente montée en puissance des cartes vidéo Ampere de NVIDIA, notamment la RTX 3060. C’est un autre signe que l’offre et la demande augmentent régulièrement, tandis que les prix se normalisent, en cette fin d’année. Néanmoins, la série GTX 10, facilement disponible et moins chère, figure toujours parmi les cinq cartes de jeu préférées des utilisateurs de Steam.

AMD se stabilise, NVIDIA fait un bond en avant

En termes de parts de marché, AMD est restée relativement stable, tandis que NVIDIA a fait un bond en avant, passant d’un pourcentage déjà élevé de 67 % en juin à un stupéfiant pourcentage de 77 %.

Enfin, en ce qui concerne les processeurs, les données montrent que la part de marché d’AMD a subi une baisse de 2,5 % par rapport à son niveau le plus élevé en juillet, tandis que les chiffres des processeurs Intel continuent de se maintenir, avec plus de six et huit cœurs vendus en septembre que tout autre chose.