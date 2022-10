Un rapport révèle un tas de détails sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

Maintenant que nous savons à peu près exactement à quoi ressemblera le(s) prochain(s) appareil(s) de Samsung à l’extérieur et que nous pouvons deviner (plus ou moins) quand ils sont censés voir le jour, tout ce qu’il reste à révéler au cours des prochains mois, ce sont les composants internes des très attendus Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Bien que cela puisse sembler plus facile à dire qu’à faire, la vérité est que nous en savons déjà (semble-t-il) beaucoup sur les composants, les caractéristiques et les spécifications de toute la famille Galaxy S23, bien au-delà de ce qui est évident dans ces rendus récemment divulgués.

Ces informations ont mis du temps à arriver, car la certification apparente de la batterie du Galaxy S23+ le mois dernier ne nous a pas permis de voir la taille de ladite cellule. Cela change aujourd’hui, avec une capacité « nominale » de 4 565 mAh et une capacité « typique » de 4 700 mAh.

Ce dernier chiffre est bien sûr celui que vous trouverez dans la fiche technique officielle de Samsung lorsque le Galaxy S23+ sortira (aux côtés de ses grands et petits frères), et comme on le soupçonnait, ce chiffre représentera une (légère) augmentation par rapport à la batterie de 4 500 mAh dans l’actuel Galaxy S22+. Il s’agit d’une augmentation très modeste de la capacité de moins de 5 % qui pourrait toutefois se traduire par une amélioration plus substantielle de l’autonomie de la batterie dans le monde réel, surtout si l’on tient compte des améliorations de l’efficacité énergétique du prochain processeur ultra haut de gamme de Qualcomm.

La bête Snapdragon 8 Gen 2 se retrouvera naturellement aussi sous le capot du Galaxy S23 Ultra, qui devrait apparemment conserver la taille de la batterie de 5 000 mAh de son prédécesseur super-premium tout en présentant une capacité nominale de 4 855 mAh.

Du point de vue de la photo

Bien que l’origine de cette information ne soit pas tout à fait claire, les gens habituellement fiables de GalaxyClub aux Pays-Bas semblent avoir l’information de bonne autorité que la caméra ultra grand-angle à l’arrière du S23 et S23+ conservera la résolution de 12 mégapixels du même composant d’imagerie du S22 et S22+.

Cela ne signifie pas nécessairement que votre expérience de la photographie de groupe et de l’enregistrement de panoramas dans le monde réel restera complètement la même, car Samsung va probablement essayer d’ajouter de nouvelles astuces logicielles et d’autres capacités au-delà du simple nombre de mégapixels pour faire passer ces choses au niveau supérieur.

Bien que cela ne soit pas confirmé pour le moment, le S23 Ultra devrait également adopter un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels… en plus d’un capteur photo primaire de 200 mégapixels largement améliorés et de deux téléobjectifs différents qui ne devraient pas présenter de changements (matériels) notables par rapport à ce que le S22 Ultra offre actuellement dans ce domaine.

Le seul téléobjectif à l’arrière du S23 et du S23+, quant à lui, est presque garanti de rester à 10 mégapixels, mais sur le côté résolument positif des choses, l’unique caméra frontale pourrait faire un joli petit saut de 10 à 12 mégapixels sur les deux modèles.