Le Pixel 7 Pro a fait l’objet d’une vidéo de benchmark avec des résultats intéressants

Une nouvelle vidéo du Pixel 7 Pro a émergé avec quelqu’un effectuant des benchmarks dessus. Elle provient du revendeur Gadgetfull BD, basé au Bangladesh, qui avait précédemment également posté une vidéo d’unboxing du smartphone. Cette fois, l’accent est davantage mis sur les performances du téléphone.

Le duo Pixel 7 sera armé de la puce propriétaire Tensor G2, dont les fuites ont dit qu’elle sera basée sur la technologie de fabrication 4 nm légèrement plus avancée pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique. Il a également été rapporté que la puce aura les mêmes cœurs que l’année dernière, mais avec des vitesses d’horloge plus rapides, et pourrait être dotée d’un nouveau GPU et d’un nouveau modem, ainsi que de meilleures capacités d’intelligence artificielle.

Le Pixel 7 Pro a obtenu 1 054 points sur le test Geekbench à un seul cœur et un score de 3 138 sur le test multicœur. Cela suit les scores précédemment divulgués et constitue une preuve supplémentaire que Google ne fait pas la chasse aux chiffres des benchmarks, qui ne reflètent pas nécessairement avec précision les performances dans le monde réel.

Pour référence, le Pixel 6 Pro avec le Tensor de première génération a réussi 1 042 dans le test monocoeur et 2 832 dans le test multicœur, de sorte que les performances ont apparemment augmenté un peu.

Le smartphone a obtenu un score AnTuTu de 801 116 points, ce qui le place encore une fois bien en deçà du haut du classement avec des scores dépassant les 1 133 998 points….

Des nouveautés pour la photo

Les benchmarks concernent principalement les performances de pointe et non les cas d’utilisation quotidiens, et la plupart des smartphones ont plus de puissance que ce dont l’utilisateur lambda a besoin de toute façon. Ainsi, il est peu probable que cela empêche le Pixel 7 Pro de devenir le meilleur smartphone de l’année.

Gadgetfull BD, de manière compréhensible, n’a pas passé de temps sur le design du smartphone, car ils ont déjà une vidéo complète d’unboxing en place. En dehors de cela, le smartphone a déjà fait l’objet de nombreuses fuites et Google a également partagé des photos officielles, donc nous savons déjà qu’il ressemblera largement au modèle sortant. Nous voyons également la fonctionnalité d’appairage rapide en action dans la vidéo.

Le Pixel 7 Pro offrira un zoom plus important que le Pixel 6 Pro et un nouveau mode de mise au point macro, selon les rumeurs. Les deux appareils seront probablement aussi dotés de la technologie de reconnaissance faciale, d’une plus grande autonomie et d’une nouvelle fonctionnalité de l’appareil photo appelée « movie motion blur ».

Les smartphones seront dévoilés dans leur intégralité à 16 heures aujourd’hui.