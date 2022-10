Feuille de route de Samsung : des puces de 2 nm d’ici 2025 et de 1,4 nm d’ici 2027

Lors de son Samsung Foundry Forum annuel, qui s’est déroulé hier, Samsung Electronics a présenté un nouveau plan d’affaires pour son activité de fonderie qui utilise des technologies de pointe pour la rendre plus forte. Avec la croissance du HPC, de l’IA, de la connectivité 5/6G et des applications automobiles, la demande de semi-conducteurs avancés a explosé, rendant l’innovation dans la technologie des processus de semi-conducteurs cruciale pour le succès commercial des clients de la fonderie.

Depuis des années, les fabricants de puces se lancent dans une course à la réduction de leur technologie de nœud de processus dans le but d’améliorer les performances, l’efficacité et le coût des processeurs fabriqués dans leurs fonderies.

Au début de cette année, Samsung a annoncé qu’elle avait déjà commencé à fabriquer des puces en utilisant un nœud de processus de 3 nm. Aujourd’hui, l’entreprise expose ses plans pour les cinq prochaines années : Samsung prévoit de commencer la production de masse de puces en 2 nm d’ici 2025 et de puces en 1,4 nm d’ici 2027.

À l’occasion de cette annonce, le Dr Si-young Choi, président et responsable de la division Foundry Business de Samsung Electronics, a déclaré :

L’objectif de développement technologique jusqu’à 1,4 nm et les plateformes de fonderie spécialisées pour chaque application, ainsi qu’un approvisionnement stable grâce à des investissements constants, font tous partie des stratégies de Samsung visant à garantir la confiance des clients et à soutenir leur réussite. La réalisation des innovations de chaque client avec nos partenaires a été au cœur de notre service de fonderie

Samsung prévoit également de tripler sa capacité de production pour les « nœuds avancés » d’ici 2027, ce qui signifie que l’entreprise ne se contentera pas de fabriquer des processeurs plus efficaces, mais qu’elle pourrait avoir la capacité d’en produire plus que jamais auparavant.

Un réel gain !

Bien sûr, le rétrécissement de la matrice n’est qu’une des choses que les fabricants de puces peuvent faire pour améliorer les performances des processeurs de la prochaine génération. C’est pourquoi Intel (qui a passé des années à essayer de dépasser le nœud de 10 nm) a fait valoir que ce qu’une entreprise appelle une puce de 5 nm ou 7 nm pourrait ne pas avoir toutes les caractéristiques que l’on trouve dans une puce concurrente sur un nœud de processus plus élevé. La société a donc décidé l’année dernière de ne plus utiliser de nœuds pour décrire son processus de fabrication (une puce « Intel 4 », par exemple, sera fabriquée sur un nœud de 7 nm).

Cela dit, les dernières puces AMD pour mobiles et ordinateurs de bureau ont été fabriquées à l’aide d’un nœud plus petit que les dernières puces Intel… et si les puces Intel continuent souvent de prendre la tête en matière de performances à un seul cœur, elles ont aussi tendance à être beaucoup plus gourmandes en énergie que les puces AMD, tout en offrant des résultats plus mitigés dans les tests multicœurs.

Alors peut-être que cette histoire de rétrécissement de la matrice a un sens après tout.