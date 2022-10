Comment regarder l’événement Pixel 7 et Pixel Watch de Google à 16 heures ?

Cette année encore, Google inaugure la saison technologique de l’automne en organisant un autre événement matériel « Made by Google » pour présenter la nouvelle génération de la gamme Pixel 7, révéler la très attendue Pixel Watch et peut-être même offrir une ou deux autres surprises.

Google organise généralement deux événements chaque année : la conférence Google I/O du printemps offre un large aperçu de tout ce sur quoi Google travaille, d’Android à l’écosystème cloud de Google, tandis que ses événements Made by Google de l’automne (comme son nom l’indique) sont uniquement axés sur les nouveaux produits matériels de l’entreprise.

Comment regarder le Made by Google le 6 octobre ?

Le coup d’envoi de l’événement Made by Google 2022 sera donné le 6 octobre à 16 heures, heure de Paris. Si Google invite la presse à assister en personne à l’événement à New York cette année, les autres peuvent suivre la diffusion en direct depuis le confort de leur maison ou de leur bureau.

Pour la plupart des gens, le meilleur endroit pour regarder sera la chaîne YouTube Made by Google, car elle est accessible depuis n’importe quel appareil compatible avec l’application YouTube, de votre smartphone à votre téléviseur connecté. Google diffusera également l’événement sur sa page Google Store Events.

Le livestream n’a pas encore été mis en ligne sur la chaîne YouTube, mais contrairement à certains de ses rivaux, Google n’est pas timide quant à ce qui va se passer ; la chaîne YouTube Made by Google propose de nombreuses vidéos de teasing pour vous mettre en appétit en attendant le grand événement.

Ce que nous attendons de Google ?

Google a teasé les nouveaux Pixel 7 et Pixel Watch plus tôt cette année lors de son événement annuel pour les développeurs Google I/O, en indiquant que les produits arriveraient à l’automne. Avec l’annonce de son événement Made by Google du 6 octobre, la société a carrément confirmé que nous pouvons nous attendre au Pixel 7, au Pixel 7 Pro et à la Pixel Watch.

Bien que cela ne devrait pas être une grande surprise, Google a également confirmé que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro fonctionneront sous Android 13 et embarqueront la prochaine génération de sa puce Tensor personnalisée qui a été introduite dans la gamme Pixel 6 de l’année dernière.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro conserveront le même design général que leurs prédécesseurs, mais avec un look plus classe et plus poli qui utilise une finition en aluminium 100 % recyclé sur l’ensemble du châssis arrière. Il pourrait y avoir des changements mineurs dans les tailles d’écran, le Pixel 7 devenant un peu plus court et le Pixel 7 Pro réduisant ses bords pour faire de la place à un écran légèrement plus grand. Selon la rumeur, le prix de la nouvelle gamme Pixel 7 restera au même niveau que celui du Pixel 6.

Une première smartwatch

La Pixel Watch marquera la première smartwatch conçue et fabriquée par Google. La société note qu’elle réunira « la serviabilité de Google et l’expertise de Fitbit en matière de santé et de fitness » dans une « nouvelle expérience WearOS réimaginée ». Google nous a déjà montré à quoi ressemblera la Pixel Watch, et il est évident que la société opte pour un design circulaire minimaliste qui colle à un look plus traditionnel pour une montre.

La question de savoir si Google a d’autres surprises en réserve reste ouverte. Quoi qu’il en soit, avec une nouvelle tablette Pixel prévue pour le début de l’année 2023 et des rumeurs selon lesquelles un « Pixel Fold » pourrait arriver à peu près au même moment, je ne serais pas surpris si Google offre quelques teasers pour nous montrer ce qui se profile à l’horizon.