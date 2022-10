Voici le Xiaomi Smart Band 7 Pro avec un grand écran AMOLED

Xiaomi, parallèlement à la série Xiaomi 12T, a introduit le nouveau Smart Band 7 Pro à l’échelle mondiale. Le bracelet connecté, qui est une autre variante du Mi Band 7, a été dévoilé en juillet dernier en Chine. Contrairement à l’écran fin en forme de pilule, le nouveau Xiaomi Smart Band 7 Pro est livré avec un grand écran AMOLED rectangulaire, offrant davantage une expérience d’une smartwatch.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro est équipé d’un écran AMOLED couleur de 1,64 pouce, qui permettra aux utilisateurs de faire facilement défiler les notifications et le contenu de l’écran. L’écran prend en charge une résolution de 280 x 456 pixels, une densité de pixels de 326 ppp, et dispose de la fonctionnalité Always-on Display (AoD). Le bracelet connecté propose plus de 150 options de cadrans de montre.

Tout comme le Mi Band 7, le bracelet connecté a accès à diverses fonctionnalités de santé comme le suivi continu de la fréquence cardiaque, un capteur SpO2, un tracker de sommeil, et plus encore. Il y a la possibilité de suivre les règles et de surveiller le stress. De plus, on peut facilement activer des exercices de respiration et obtenir des rappels de sédentarité.

Les utilisateurs pourront également suivre les pas et les calories. De plus, il prend en charge plus de 110 modes sportifs pour suivre vos activités physiques. La batterie d’une capacité de 235 mAh peut durer jusqu’à 12 jours sur une seule charge. D’autres caractéristiques intéressantes sont l’intégration d’un GPS et d’un système NFC.

Le bracelet connecté apporte le support de l’assistant vocal Alexa à votre poignet. Il permet également d’afficher les notifications, d’envoyer des réponses rapides aux appels, d’effectuer des paiements hors ligne, d’obtenir des mises à jour météorologiques et d’utiliser facilement la lampe de poche, le mode DND et le chronomètre. De plus, le Xiaomi Smart Band 7 Pro prend en charge une résistance à l’eau de 50 mètres et des commandes à distance pour la caméra et la musique.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro est vendu à 99 euros et sera disponible dans les 6 couleurs traditionnelles de la société. Vous pourrez également choisir parmi deux options de cuir végétalien, à savoir vert pin et gris lune.

Du 4 au 10 octobre, pour tout achat d’un Xiaomi Smart Band 7 Pro sur mi.com, une réduction de 20 € sera automatiquement appliquée.