Le hub de la maison connectée DIRIGERA de IKEA sera bientôt disponible et compatible Matter

IKEA va bientôt livrer un hub intelligent pour la maison pour tous les besoins avec le dispositif DIRIGERA, et c’est un produit que la société a précédemment teasé pour le public en mai dernier. L’appareil est compatible avec Matter, une initiative qui est une collaboration entre Apple, Amazon, Samsung, Google, IKEA, la Connectivity Standards Alliance, et bien d’autres entreprises.

Pour les personnes qui veulent économiser de l’argent et bricoler l’intégration de leur maison connectée, IKEA a quelque chose de son développement qui vise à répondre à ce besoin, et c’est avec le hub connecté DIRIGERA. La société a d’abord dévoilé son produit en mai dernier, mais elle ne l’a pas sorti à ce moment-là en raison de retards et de problèmes inconnus au sein de l’entreprise.

Cependant, cette fin d’année 2022 pourrait être le moment pour le DIRIGERA d’apporter sa technologie à la maison, car le site allemand d’IKEA a déjà apporté un listing de l’appareil.

The Verge a rapporté que beaucoup spéculent sur le fait que l’appareil arrive déjà cette année, et le listing confirme sa disponibilité prochaine, avec un support de maison connectée Matter.

Le DIRIGERA est proposé à 59,99 €. Le site norvégien d’IKEA confirme qu’il sera bientôt disponible d’ici novembre, sans date de sortie précise pour l’appareil.

Hubs et développement de la maison connectée

Le développement des maisons connectées et des hubs est un besoin majeur dans les nombreux changements technologiques actuels, car les gens veulent tout contrôler à partir de leurs smartphones et d’autres gadgets présents. Il n’est plus nécessaire d’accéder à chaque appareil ou interrupteur pour l’allumer ou l’éteindre ni d’effectuer d’autres fonctions comme les cycles de lavage, le réglage de la bonne température, etc.

En 2021, un collectif de développement et de soutien a été lancé sous le nom de Matter, et il vise à donner accès à n’importe quel appareil des grandes entreprises technologiques du monde. Cependant, il a fait face à des retards imprévus qui l’ont repoussé à un an plus tard, avec des rapports affirmant qu’il est à venir à l’automne 2022, la période dans laquelle le monde est actuellement.