Des publicités télévisées fuitées révèlent de nouvelles fonctionnalités pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro

L’informateur Twitter SnoopyTech a fait fuiter une paire de publicités de 30 secondes pour le Pixel 7 Pro et le Pixel 7. La publicité pour le premier détaille une nouvelle fonctionnalité « Macro Focus » qui ne sera pas disponible sur le Pixel 7.

Celle-ci permettra aux utilisateurs du Pixel 7 Pro de prendre des clichés en gros plan. Le Super Res Zoom, qui proposait un zoom optique 4x et un zoom hybride 20x pour le Pixel 6 Pro, passe à un zoom optique 6x et un hybride 30x sur le nouveau modèle premium.

Une autre nouvelle fonctionnalité pour la caméra, qui est attendue sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, est analogue au mode Cinématique de l’iPhone. Celui-ci passe d’un sujet à l’autre tout en gardant l’un d’entre eux bien focalisé tandis que l’autre est flou en arrière-plan. C’est une astuce cinématographique sympa utilisée à la télévision et au cinéma, notamment pour les drames. Google appellera sa version de cette fonctionnalité « Cinematic Blur », ou « Movie Motion Blur », selon la traduction automatique.

Google fait également la promotion de l’économiseur de batterie extrême qui, selon lui, vous permettra d’utiliser votre appareil jusqu’à 72 heures. Cependant, n’oubliez pas que cette fonction ferme toutes les applications, à l’exception de celles que vous avez choisies pour rester actives. Les applications qui ne fonctionneront plus lorsque ce mode est activé sont « grisées » à l’écran. Certaines applications, telles que Téléphone, Messages, Horloge et Paramètres, resteront actives. C’est à vous de sélectionner les autres applications que vous devez laisser fonctionner.

And last, but definitely not least, the normal Pixel 7: That’s it pic.twitter.com/QofDfp7lfw

—SnoopyTech (@_snoopytech_) October 2, 2022