La fonction Touch ID ne reviendra pas de sitôt sur l’iPhone 15

Face ID n’était pas ce qu’Apple avait prévu pour les iPhone au départ. On a découvert plus tard que c’était une fonctionnalité qui changeait la donne, allant d’une interface utilisateur basée sur les gestes à une caméra TrueDepth. Le problème des smartphones actuels est la faiblesse du système de reconnaissance faciale. En bref, il peut facilement être contourné par une simple photographie plutôt que par le visage réel de l’utilisateur.

Ceci étant dit, la possibilité de voir Touch ID sur l’iPhone 15 est nulle . Néanmoins, Apple pourrait continuer à intégrer cette fonctionnalité dans l’iPhone SE et d’autres modèles connexes. « À ce stade, je pense que Face ID est là pour perdurer et que Touch ID ne reviendra pas sur les iPhone phares, du moins dans un avenir prévisible », a écrit Gurman dans la newsletter « Power On » du dimanche 2 octobre.