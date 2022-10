Tesla vient de surprendre tout le monde avec son prototype de robot Optimus

L’événement Tesla AI Day 2022 a choqué tout le monde en montrant le premier prototype de robot Optimus. Alors qu’un aperçu avait été montré de mains robotiques formant une forme de cœur dans l’annonce de l’événement, le bot Tesla a été gardé complètement sous le coude pendant plus d’un an.

Le prototype Optimus a une forme humanoïde, comme prévu, et a à peu près les mêmes dimensions qu’un humain. Personne ne savait vraiment à quoi s’attendre du prototype Optimus, mais il était assez impressionnant étant donné du peu de temps passé à le développer.

Le Tesla Bot pouvait se promener sans être attaché, saluer le public et même faire une petite danse un peu conservatrice. Dans une vidéo, Tesla a montré que le Tesla Bot peut déjà ramasser une boîte et la livrer à un bureau où des personnes sont assises. Il peut identifier et ramasser d’autres objets, notamment une barre métallique et un arrosoir utilisé pour les plantes.

Tesla a également montré une version du robot Optimus à l’aspect plus raffiné, avec plus de flexibilité et un contrôle total de chaque doigt. Ce modèle n’était pas encore prêt à marcher, il était donc monté sur un support, mais il bougeait tous ses membres pour donner un aperçu de ses capacités. L’affirmation la plus impressionnante est peut-être que le prix du Tesla Bot pourrait être inférieur à 20 000 dollars.

Tesla est une entreprise automobile, et elle n’a eu qu’un an depuis l’annonce d’Optimus pour livrer un robot humanoïde, ce qui est un dispositif incroyablement complexe. Mais comme Musk l’a dit à maintes reprises, le programme robotique conçu pour les usines de Tesla en fait déjà l’une des entreprises de robotique les plus avancées au monde.

Il utilise la même technologie basée sur la vision que les voitures

Le Tesla Bot a une longueur d’avance en matière de navigation puisqu’il utilise la même technologie basée sur la vision que les voitures à conduite autonome de Tesla. L’entreprise a montré une vidéo de ce que l’IA voyait en traversant un espace de bureaux rempli de meubles et de personnes, en s’y déplaçant comme une voiture autonome le ferait dans une rue animée.

Le robot Atlas de Boston Dynamics est certes plus avancé, mais c’est le résultat de plusieurs années de recherche qui ont vu une progression vers des robots ressemblant à des chiens avant d’arriver à un robot à deux jambes capable de danser et même de faire un peu de parkour. Cependant, il n’est pas destiné au consommateur lambda, contrairement à Optimus.

Lors de la présentation, les ingénieurs sont entrés dans le détail des capacités, telles que les actionneurs d’articulation et l’évolution de la capacité du Tesla Bot à marcher, le tout dans un « design d’inspiration biologique ». Une attention particulière a été accordée à la mécanique des doigts et des genoux.

Certains craignaient que la partie « Tesla Bot » de la Journée de l’intelligence artificielle ne soit qu’une fanfaronnade, mais le prototype Optimus démontre le travail d’une équipe robotique sérieuse. Il est clair qu’il y a un long chemin à parcourir avant d’arriver à un produit final — nous sommes en présence d’un travail en cours.

Tesla a montré l’ampleur du travail accompli en vue de la fabrication d’un robot compact et polyvalent qui pourrait un jour remplacer un être humain et changer la façon dont le travail est effectué dans les usines Tesla — et au-delà.