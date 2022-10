L’iPhone 14 est plus populaire que l’iPhone 13, et son prix de vente moyen est plus élevé

Nous sommes début octobre et tout le monde semble parler du dernier iPhone 14. Ce n’est guère surprenant : peu d’entreprises technologiques ont le poids d’Apple, et l’iPhone est le produit le plus important de cette dernière (du moins pour l’instant).

Cependant, il est assez difficile, au milieu d’une telle médiatisation, d’évaluer le succès de la gamme de l’iPhone 14. Certes, il s’agit d’un iPhone, donc il est certain que, dans l’ensemble, il se porte parfaitement bien.

Néanmoins, de nouvelles données fournies par Ross Young, un initié de l’industrie des écrans, brossent un tableau très détaillé des performances commerciales attendues de l’iPhone 14. Essentiellement, Young utilise des informations sur le nombre de panneaux qu’Apple a commandés pour chaque modèle d’iPhone 14.

Based on panel orders and product mix, iPhones are tracking 6% higher than last year with a 4% higher ASP assuming base memory configurations which are likely higher this year due to 48MP camera, etc.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 28, 2022