Google laisse entrevoir la double eSIM et la reconnaissance faciale pour la gamme Pixel 7

Alors que la question de savoir si le Pixel 6 Pro obtient la reconnaissance faciale par une mise à jour logicielle est toujours d’actualité, Mishaal Rahman d’Esper a diffusé un tweet qui laisse échapper des informations sur les spécifications du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro et il comprend un indice sur la reconnaissance faciale. Rahman a trouvé le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro listés sur la Google Play Console respectivement sous les noms de code « panther » et « cheetah ».

La Google Play Console est une plateforme que Google met à la disposition des développeurs d’applications pour les aider à surveiller les performances de leurs applications sur le Play Store. Google a depuis retiré les listings, mais avant cela, Rahman a pu rassembler certaines données. Par exemple, les deux modèles de la série Pixel 7 seront livrés avec « android.hardware.biometrics.face », ce qui indique une sorte de système de reconnaissance faciale à bord.

D’autres informations que Rahman a recueillies dans les listes de la Google Play Console révèlent certaines spécifications qui ont déjà fait l’objet de fuites, notamment 8 Go de mémoire vive (RAM) et une résolution de 2 400 x 1 080 pixels pour le Pixel 7 et 12 Go de mémoire ainsi qu’une résolution d’écran de 3 120 x 1 440 pixels pour le Pixel 7 Pro.

Les deux modèles seront alimentés par le chipset Tensor 2, la suite du premier chipset conçu par Google utilisé avec les smartphones de l’année dernière. Le processeur d’applications comprendra une paire de cœurs ARM Cortex-X1 fonctionnant à une vitesse d’horloge de 2,8 GHz, une paire de cœurs ARM Cortex-A76 fonctionnant à une vitesse d’horloge de 2,25 GHz et quatre cœurs ARM Cortex-A55 fonctionnant à une vitesse d’horloge de 1,8 GHz.

Les listings montrent également que les nouveaux smartphones prendront en charge la fonction eSIM MEP (Multiple Enabled Profiles) qui permet à l’utilisateur d’avoir deux eSIM actives activées en même temps. Avec cette fonctionnalité, la série Pixel 7 peut offrir des capacités de double SIM sans avoir à inclure un plateau SIM sur le smartphone. Une puce eSIM est généralement soudée sur la carte mère d’un smartphone, ce qui élimine la nécessité d’utiliser une carte SIM physique.

