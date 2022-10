by

Voici le Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook avec son écran 120 Hz et son clavier rétro-éclairé RGB

Nous savions qu’il allait arriver et maintenant il semble que son lancement est proche. Le premier Chromebook conçu pour le jeu a officieusement fait son apparition sur la toile.

Chrome Unboxed a trouvé des détails sur un Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook non annoncé qui ressemble essentiellement à une version légèrement améliorée du Chromebook IdeaPad 5i que Lenovo a dévoilé le mois dernier. Les principales différences ? Ce modèle dispose d’une option pour un processeur plus rapide avec de meilleurs graphiques intégrés ainsi qu’un clavier rétroéclairé RGB, qui est devenu une marque de fabrique du design centré sur les joueurs.

Comme le Chromebook Ideapad 5i, le prochain Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook devrait être doté d’un écran LCD IPS de 16 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 350 nits, de 512 Go de RAM et d’un processeur Intel Core de 12e génération.

Le modèle axé sur le jeu sera livré en standard avec 8 Go de RAM et prendra en charge jusqu’à 512 Go de stockage SSD PCIe NVMe. Le clavier rétroéclairé dispose de 4 zones pour différentes options d’éclairage RVB.

L’ordinateur portable dispose de 2 ports USB-C, de 2 ports USB-A, d’une prise casque, d’une webcam full HD (avec obturateur de confidentialité), de quatre haut-parleurs de 2W et de la prise en charge du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1.

Pas un ordinateur digne des meilleures machines de gaming !

Avec un choix d’options de processeur Intel Core i3-1215U ou Core i5-1235U, cet ordinateur portable a le genre de spécifications que vous vous attendez à trouver sur un ordinateur portable Windows de milieu de gamme plutôt que sur une machine de jeu haut de gamme. Il n’y a pas de GPU discret ou de prise en charge de cartes graphiques externes.

Mais vous devriez pouvoir installer Steam sur ce Chromebook pour charger des jeux qui se jouent bien avec les graphiques intégrés Intel Iris Xe, ou exécuter des jeux Android téléchargés depuis le Google Play Store. Et vous devriez pouvoir diffuser des jeux sur Internet à partir de services de jeux sur le cloud comme Amazon Luna, NVIDIA GeForce Now et Xbox Game Pass Ultimate.

Une chose que vous ne pourrez pas faire pendant longtemps ? Diffuser des jeux à partir du service de cloud gaming Stadia de Google, car Google a annoncé son intention de fermer Stadia en janvier 2023.

La plupart des versions du Chromebook publiées par de nombreux fabricants de technologies se concentrent sur les ordinateurs de travail ou de tous les jours pour les besoins de base, mais cela est sur le point de changer avec le prochain PC de Lenovo. L’IdeaPad 5 Gaming Chromebook inaugurera un nouvel appareil qui offrira des performances exceptionnelles, capable de répondre aux besoins des jeux vidéo.