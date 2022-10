Une fuite laisse entrevoir une Galaxy Tab S8 FE avec Android 13

by

Il semblerait que Samsung soit en train de travailler sur un nouvel appareil « Fan Edition », mais étonnamment (ou non), il ne s’agit pas d’un appareil destiné à rejoindre la famille des smartphones Galaxy S haut de gamme.

En effet, il ne s’agit pas d’un appareil Android, mais plutôt d’une tablette dont le prix sera considérablement inférieur à celui du trio de Galaxy Tab S8 qui sortira début 2022.

Selon toutes les indications, cette tablette sera connue sous le nom de Galaxy Tab S8 FE… finalement, elle a été testée plus tôt aujourd’hui dans une forme de préversion vraisemblablement très avancée avec le logiciel Android 13 déjà à bord. Alors que le numéro de modèle SM-X506B ne suggère pas exactement un lien de parenté fort avec le SM-T73x (alias Galaxy Tab S7 FE) de l’année dernière, on ne peut pas vraiment penser à un autre appareil qui pourrait correspondre aux spécifications révélées par Geekbench, comme le souligne GalaxyClub.

On pourrait voir 4 Go de RAM et un processeur octa-core MediaTek MT8791V, alias Kompanio 900T, tout aussi peu impressionnant. Ce dernier est légèrement plus rapide que le Qualcomm Snapdragon 750 qui équipe la Tab S7 FE, donc nul doute qu’il s’agit d’une imminente Galaxy Tab S8 FE… ou peut-être une variante de la Tab S8 Lite.

Le modèle SM-X506B prend apparemment en charge les vitesses 5G, et au bon prix et au bon moment, ce milieu de gamme Android indubitablement abordable pourrait absolument faire sensation sur un marché stagnant, mais très encombré et compétitif facilement dominé par Apple.

Android 13 au coeur de la tablette ?

Il reste à voir quand exactement la Galaxy Tab S8 FE pourrait être libérée et si elle parviendra à battre les Tab S8, Tab S8+, et Tab S8 Ultra existantes avec Android 13, ce qui serait certainement très inhabituel.

L’interface utilisateur d’Android 13 subira de nombreux changements : la page d’accueil sera redessinée, les widgets verront leur design modifié, le mode multitâche sera plus facile, les options de glissement vers le bas seront organisées, les applications seront modifiées pour mieux fonctionner sur des écrans plus grands, et le Google Play Store recevra des informations supplémentaires pour vous permettre de savoir quelles applications ont été optimisées pour les tablettes.

Android avait l’habitude de ressembler à un système d’exploitation de téléphone qui avait été étiré et déformé pour fonctionner sur des écrans de tablette plus grands, mais à partir d’Android 13, il semble que le logiciel sera fait sur mesure pour ces grandes tablettes, ce qui en fera une expérience beaucoup plus agréable.

Donc, si la Galaxy Tab S8 FE est la première tablette Android avec cette refonte du design, elle sera la première depuis de nombreuses années à rivaliser avec l’iPad.