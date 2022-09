Faire de Twitter le meilleur endroit pour la vidéo. Nous voulons permettre à chacun d’utiliser notre service de la manière la plus adaptée à ses besoins, et les vidéos (y compris les teasers de films amusants) en sont un élément important.

La société a introduit un tout nouvel onglet Explore pour Twitter . Grâce au nouveau carrousel de vidéos, vous pouvez désormais trouver rapidement d’autres vidéos que vous appréciez ainsi que des tweets et des tendances susceptibles de vous intéresser. Il suffit de cliquer sur « Explorer » pour trouver certaines des vidéos les plus populaires sur Twitter.

En outre, la société a également simplifié la recherche des vidéos une fois qu’elles ont été lancées en mode plein écran. Pour commencer à voir des vidéos plus intéressantes, il suffit de les faire défiler vers le haut. Cliquez sur la flèche arrière dans le coin supérieur gauche pour quitter la visionneuse et revenir au Tweet original.

Twitter lance aujourd’hui deux mises à jour majeures de l’expérience de visionnage des vidéos afin de simplifier le suivi de l’actualité. Voici un bref aperçu de ce que vous pouvez attendre des nouveaux produits vidéo et de la manière de les utiliser, afin de ne pas manquer un seul moment de l’action sur Twitter. Selon la société, les vidéos publiées sur Twitter recueillent des milliards de vues par an.