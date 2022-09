Adobe annonce Photoshop Elements et Premiere Elements 2023

Adobe Photoshop Elements et Premiere Elements sont des versions simplifiées respectivement de Photoshop et Premiere, destinées à l’édition légère de vidéos et de photos. Adobe vient de publier les toutes nouvelles suites Photoshop Elements et Premiere Elements 2023, avec évidemment de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations, dont la prise en charge complète des puces Apple Silicon.

La société s’appuie plus que jamais sur des fonctions alimentées par l’IA, tout en introduisant des fonctions d’animation améliorées pour la retouche photo, de nouveaux effets artistiques pour les vidéos, davantage de pistes audio et bien plus encore.

La fonctionnalité phare de Photoshop Elements 2023 est « Animation d’éléments », qui permet de sélectionner des zones d’une image fixe pour les animer. Adobe a montré, à titre d’exemple, de l’eau qui coule dans une photo de cascade, ou du sable qui se soulève dans l’image d’une personne faisant du vélo. Les images nouvellement animées peuvent ensuite être enregistrées sous forme de vidéo ou de GIF pour être facilement partagées.

Il y a aussi une nouvelle option « Incrustations transparentes » pour créer un effet de profondeur dans les photos, davantage de filtres pour appliquer des effets artistiques, et plus de modèles de diaporamas.

De multiples nouveautés

Il va sans dire que le nouveau logiciel est accompagné de nombreuses autres améliorations, dont celles mises en évidence par Adobe ci-dessous :

Passez à la vitesse supérieure avec des contenus créatifs actualisés, notamment de nouveaux arrière-plans, motifs et ciels

Utilisez de nouveaux modèles de collage et de diaporama pour présenter vos photos de manière amusante

Créez des superpositions avec Peek-through pour donner l’illusion de profondeur à vos photos

Choisissez la bande-son parfaite pour tout, des films familiaux aux projets de classe, avec 100 nouvelles pistes audio dans Premiere Elements

Profitez de performances et d’une stabilité accrues, avec une installation jusqu’à 35 % plus rapide, des temps de lancement 50 % plus rapides, une réduction de 48 % de la taille des applications et des temps de lancement jusqu’à 70 % plus rapides sur les ordinateurs Mac équipés d’Apple M1

Profitez d’un accès mobile à vos photos et vidéos en utilisant la nouvelle application compagnon mobile (version bêta en anglais uniquement) pour télécharger sur le cloud, ce qui simplifie la création et la modification de vos photos et vidéos sur le bureau

Faites-en plus à partir de n’importe quel navigateur en utilisant la nouvelle application compagnon Web (version bêta en anglais uniquement) pour partager et visualiser les photos et vidéos modifiées, et créer des collages de photos et des diaporamas multimédias

Photoshop Elements et Premiere Elements sont proposés au prix de 99,60 euros chacun, ou vous pouvez les acheter ensemble pour 150 euros. Contrairement à la plupart des autres logiciels d’Adobe, les applications « Elements » sont des achats uniques sans abonnement récurrent. Vous pouvez les acheter sur le site d’Adobe.