Google Maps va se doter d’une fonction « d’ambiance du quartier »

Lors de la conférence « Search On », Google a révélé qu’elle réinventait une fois de plus Google Maps, avec une carte visuelle et conviviale qui vous permet de voyager n’importe où comme si vous y étiez réellement, grâce aux développements les plus récents en matière de vision par ordinateur et de modèles prédictifs. Elle comprend également quatre nouvelles mises à jour qui donnent à Maps une apparence et une sensation plus proches du monde réel.

L’ambiance du quartier

Il peut être difficile de savoir ce qui vaut la peine d’être exploré, ce qui est nouveau et quels sont les trésors locaux lorsque vous visitez un nouveau quartier. Bientôt, vous pourrez sélectionner un quartier et voir les sites populaires prendre vie sur la carte grâce aux images et aux informations de la communauté Google Maps.

Disons que vous êtes à Paris. Vous pouvez rapidement déterminer si un quartier est artistique ou possède une bonne scène culinaire, afin de planifier votre temps de manière judicieuse. Google intègre l’IA à l’expertise locale des utilisateurs de Google Maps, qui soumettent 20 millions d’avis, de photographies et de vidéos par jour.

Cette fonctionnalité d’ambiance de quartier sera bientôt disponible sur Android et iOS.

Vue immersive

Google a présenté Immersive View à la conférence I/O, une nouvelle façon d’explorer l’environnement qui superpose la météo, le trafic et l’agitation à de magnifiques images multidimensionnelles.

Google diffuse plus de 250 images aériennes photoréalistes de monuments du monde entier, dont l’Acropole et la tour de Tokyo

La vue immersive tire automatiquement des enseignements du passé pour prédire ce qui se passera demain, la semaine prochaine et le mois prochain à un endroit donné

Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour visiter Oracle Park à San Francisco. Vous saurez où se trouvent les parkings et les entrées et s’il fera froid, afin d’emporter une veste.

Une faim d’après-match ? Nous vous aidons à découvrir les restaurants voisins en vous permettant de descendre au niveau de la rue et de jeter un coup d’œil à l’intérieur

Experience a place before you go there 🤯 with our new immersive view pic.twitter.com/BYhaZTTnCs —Google Maps (@googlemaps) September 28, 2022

Immersive View sera disponible sur Android et iOS à Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo.

Recherche avec Live View

Google étend la première technologie du genre pour lancer la recherche avec Live View, qui vous aide à trouver ce qui se trouve autour de vous.

Vous avez besoin de fonds pour un marché de producteurs. Levez votre téléphone et lancez une recherche avec Live View pour voir les distributeurs automatiques de billets à proximité. Vous pouvez également repérer les cafés, les supermarchés et les stations de transit

Vous pouvez appuyer sur n’importe quel emplacement pour voir plus de données, y compris les services offerts par le salon de coiffure au bout de la rue.

La recherche avec Live View sera disponible sur Android et iOS à Londres, Los Angeles, New York, San Francisco, Paris et Tokyo.

Aider les entreprises et les développeurs à fonctionner de manière plus durable

Google a mis en place des itinéraires écologiques aux États-Unis, au Canada et en Europe, en utilisant un nouvel algorithme de routage pour indiquer aux conducteurs l’itinéraire le plus économe en carburant vers leur destination.

À terme, la plateforme Google Maps offrira ces mêmes fonctionnalités aux développeurs tiers

Les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, y compris les entreprises de livraison ou de covoiturage, peuvent activer des itinéraires écologiques dans leurs applications et évaluer la consommation et les économies de carburant pour un seul trajet, plusieurs trajets ou pour l’ensemble de leur flotte afin d’optimiser les performances

Les développeurs pourront choisir un type de moteur pour obtenir les estimations les plus réalistes en matière de consommation de carburant ou d’efficacité énergétique. Les développeurs pourront tester les itinéraires écologiques sur Google Maps dans le courant de l’année.

Chris Phillips, vice-président et directeur général de Geo, a déclaré à propos de cette annonce :