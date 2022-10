ASUS lance un énorme Zenbook de 17 pouces avec Ryzen 6000

Si vous avez été intrigué par le Zenbook 17 Fold OLED de ASUS, mais que vous avez été rebuté par le fait qu’il se plie, il y a maintenant une option plus… normée pour vous. ASUS a annoncé le Zenbook Pro 17, une version gigantesque de sa gamme de Zenbook portable très apprécié (et le premier Zenbook avec un écran de 17,3 pouces).

L’appareil est proposé à partir de 999 dollars (aucune information sur le prix en France) et sera disponible chez ASUS et Amazon. Les dates de livraison n’ont pas encore été annoncées. Ce prix le place en dessous de la plupart des ordinateurs de 17 pouces les plus connus dans l’espace grand public aujourd’hui. Le Dell XPS 17 et le LG Gram 17, deux des produits les plus connus dans cette catégorie, démarrent actuellement à 1 199 dollars.

Plus tôt cette année, ASUS a annoncé un Zenbook Pro 16X OLED presque aussi grand, à partir de 2 599 dollars. Le Pro 17, bien que plus grand, est au moins un niveau en dessous de celui-ci sur l’échelle premium, délaissant beaucoup de ses caractéristiques plus fantaisistes, y compris l’écran OLED, la molette de commande du repose-paume, et l’éclairage RVB par touche. Le Pro 17 semble avoir la charnière « ErgoLift » typique de la gamme Zenbook, qui fait basculer l’ensemble du clavier vers le haut lorsque vous soulevez le couvercle (plutôt que le mécanisme plus sophistiqué du 16X, qui fait basculer le clavier vers le haut, mais laisse le reste du clavier en place).

À l’intérieur, le Zenbook est alimenté par la nouvelle série Ryzen 6000 d’AMD. L’option supérieure est le Ryzen 9 6900HX, que l’on trouve également dans des ordinateurs portables de jeu puissants, mais pas trop fous comme le Legion 5 Pro de Lenovo. Les dernières puces d’AMD n’ont pas tout à fait la même puissance brute que les CPU de 12e génération d’Intel, mais ont tendance à faire mieux sur l’autonomie de la batterie.

Le Zenbook Pro 17 dispose également d’un écran tactile IPS 2,5 k avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz (également peu commun sur les 17 pouces en dehors de l’espace de jeu). L’audio est certifié Harman Kardon. Les ports incluent le HDMI 2.0 et un lecteur de carte SD.

De réelles questions sur l’appareil

ASUS décrit le public cible du Zenbook comme « les créateurs qui ont besoin du plus grand espace de travail visuel possible ». Mais ce nom et cette description peuvent être légèrement trompeurs. Cela ne ressemble pas tant à l’un des appareils Pro haut de gamme de ASUS qu’à une version gonflée de ses Zenbook plus petits — qui visent généralement un public grand public plutôt que professionnel. Bien sûr, ce Zenbook peut être livré avec une NVIDIA GeForce RTX 3050 ainsi que des graphiques intégrés — il y a donc une certaine place pour la personnalisation — mais c’est encore loin de la carte graphique la plus puissante du marché, et les professionnels peuvent obtenir une meilleure option dans le XPS 17 de Dell (ou d’autres stations de travail de 17 pouces).

Ce Zenbook, au contraire, semble pouvoir vivre dans un espace intermédiaire. Il ne s’adresse pas à ceux qui veulent le 17 pouces le plus puissant, le 17 pouces le plus fin et le plus léger, le 17 pouces le plus beau ou le 17 pouces avec la meilleure autonomie. Il s’adresse plutôt à ceux qui veulent un mélange solide de toutes ces caractéristiques pour un prix relativement bas. Bien sûr, c’est le mode opératoire de nombreux modèles Zenbook, et cela semble avoir bien fonctionné pour Asus dans le passé.