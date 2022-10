Les enceintes et écrans Nest de Google détecteront bientôt votre présence

Les capteurs de mouvement ne sont généralement pas inclus dans vos enceintes ou écrans connectés Nest, mais cela ne signifie pas que ces appareils ne peuvent pas détecter votre présence. Contrairement aux appareils Nest tels que le thermostat, Protect, Guard et Yale Lock, qui disposent de leurs propres capteurs de détection de mouvement, les haut-parleurs et écrans Nest ne s’appuieront pas sur ces derniers pour détecter votre présence, car ils ne disposent pas de ce type de capteurs.

Selon Google, toutes les enceintes et tous les écrans Nest seront en mesure de détecter votre présence, mais uniquement lorsque vous interagissez avec l’appareil en utilisant le toucher ou la commande vocale. D’autre part, le Google Nest Hub (2e génération) utilisera également un capteur Soli pour détecter si quelqu’un est à proximité, en plus du contrôle tactile ou vocal.

Improved presence sensing on Nest devices? Yes, please. ✨

Now, when you opt in to the feature, your Nest speakers and displays can better detect your presence via voice or touch and automate actions based on whether you’re home or not.

Learn more: https://t.co/nOVgQzqcWj pic.twitter.com/RM1bQplGUS

— Made By Google (@madebygoogle) September 23, 2022