Le Xiaomi Civi 2 se montre avec une découpe en pilule pour deux caméras frontales

Avec le Civi 2, Xiaomi a présenté le premier smartphone sur lequel deux caméras frontales sont positionnées dans une découpe en forme de pilule sous le bord supérieur de l’écran. Le design rappelle ainsi fortement l’iPhone 14 Pro (Max) et sa « Dynamic Island ».

Le Xiaomi Civi 2 adapte un design dans lequel deux caméras frontales sont intégrées. Ce que l’on connaît déjà de Huawei et d’autres fabricants est toutefois mis en œuvre différemment ici. Au lieu de placer la découpe en forme de pilule en haut à gauche de l’écran, elle se trouve ici au centre, sous l’extrémité supérieure de l’écran.

À première vue, cette approche ressemble beaucoup au trou dans l’écran des nouveaux modèles iPhone 14 Pro, appelé « Dynamic Island ». Reste à savoir si Xiaomi prévoit d’intégrer cette découpe dans le guidage de l’utilisateur, à l’instar d’Apple, en affichant les notifications et autres contenus analogues — ce qui est sans doute peu probable. Après tout, le développement du Civi 2 a probablement commencé bien avant le lancement des derniers iPhone.

De toute façon, Xiaomi poursuit un autre objectif avec l’intégration de deux caméras centrales : le Civi 2 est expressément conçu comme un smartphone à selfies, car les deux caméras frontales ont chacune une résolution de 32 mégapixels, la principale caméra étant dotée d’un autofocus et d’un diaphragme f/2,0 et la deuxième caméra ayant un champ de vision de 100 degrés, ce qui permet de prendre des photos de groupe.

Pour que l’utilisateur soit toujours bien éclairé lorsqu’il prend des autoportraits, deux LED de couleurs différentes sont encastrées à gauche et à droite au-dessus des caméras et doivent fonctionner comme flash. Les caméras arrière sont également très performantes. La caméra principale utilise un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8, Xiaomi ayant également intégré une caméra de 20 mégapixels pour les prises de vue ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels sans intérêt pour les prises de vue macro.

Uniquement en Chine pour le moment

Xiaomi a déclaré qu’il s’agit du premier smartphone au monde à utiliser une lentille hybride verre-plastique 1G6P WLG qui a été spécialement personnalisée par Chengrui Optics, en utilisant une combinaison d’une lentille en verre au niveau de la tranche WLG et de 6 lentilles en plastique, qui a une optique plus puissante que la lentille traditionnelle en plastique 7P.

La base technique est à la pointe du progrès, avec un SoC Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm d’une fréquence maximale de 2,4 GHz, que Xiaomi combine avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. L’écran est un panneau AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, une profondeur de couleur de 10 bits et une résolution full HD+. La batterie du Xiaomi Civi 2 a une capacité de 4 500 mAh et peut être rapidement chargée jusqu’à 67 watts.

Pour l’instant, le Xiaomi Civi 2 avec Android 12 et MIUI 13 ne sera commercialisé qu’en Chine, où il faudra débourser l’équivalent d’au moins 350 euros.