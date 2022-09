La Pixel Watch noire aura une finition mate et ne sera pas disponible partout

Alors que le mois de septembre généralement dédié à Apple touche à sa fin, l’attention se tourne enfin vers Google. Avec les débuts de la nouvelle Apple Watch Series 8 et d’une Apple Watch SE mise à jour, ainsi que d’une Apple Watch Ultra premium, un nouveau wearable Android est nécessaire pour injecter un peu de concurrence sur le marché.

Heureusement, un tel appareil se profile à l’horizon. La Pixel Watch, le propre wearable de Google, est sur le point de sortir. Annoncé en mai dernier (lors de la conférence I/O 2022), le lancement officiel de la Pixel Watch est prévu aux côtés des Pixel 7 et Pixel 7 Pro au début du mois prochain.

Et si nous en savons déjà pas mal sur les nouveaux smartphones de Google, il n’en va pas de même en ce qui concerne la Pixel Watch. En fait, nous ne sommes toujours pas sûrs des couleurs et des finitions exactes dans lesquelles la nouvelle montre connectée viendra.

À l’origine, trois couleurs étaient attendues — argent, or et noir. Les noms exacts des teintes restent inconnus, tout comme (ou plutôt, comme) leurs finitions.

Aujourd’hui, de nouvelles informations ont été apportées par Google Taiwan. À savoir que la version noire de la Pixel Watch aura une finition mate et sera fabriquée en acier inoxydable. Malheureusement, elle ne sera pas non plus disponible à l’achat à Taïwan.

Uniquement pour quelques marchés

Cette information a d’abord été couverte par 9to5Google dans un article dédié. Celui-ci confirme un certain nombre de points essentiels. Premièrement, au moins une couleur de Pixel Watch aura une finition mate plus subtile (les options argent et or semblent très réfléchissantes). Deuxièmement, toutes les options de couleur ne seront pas disponibles dans le monde entier.

9to5Google spécule que la Pixel Watch argentée sera l’option par défaut, et ne sera rejointe que par l’or sur la plupart des marchés. Par conséquent, la Pixel Watch noire pourrait rester relativement limitée — un fait qui ne sera probablement pas particulièrement bien reçu.