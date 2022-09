L’iPad Pro 2022 pourrait vous décevoir, et serait annoncé en catimini

Apple a récemment organisé un grand événement au cours duquel elle a lancé la gamme d’iPhone 14 et de nouvelles Apple Watch, dont l’Apple Watch Ultra, mais il y a encore plus à venir, avec de nouveaux modèles d’iPad Pro 2022 qui pourraient être la tête d’affiche d’un événement en octobre. Cela dit, nous entendons maintenant qu’il est peu probable qu’ils soient mis en avant en grande pompe.

Selon Mark Gurman, dans sa dernière lettre d’information Power On pour Bloomberg, il est plus probable que la société annonce les nouveaux iPad Pro par communiqué de presse que lors d’un événement.

Gurman affirme que les modèles d’iPad Pro de 11 et 12,9 pouces sont « hautement probables » cette année, mais qu’ils ne constitueront pas un « changement majeur » pour Apple et ne justifieront donc pas un grand événement. Apparemment, ils utiliseront le nouveau chipset M2 — qui a déjà été dévoilé — et auront quelques « spécifications améliorées », mais rien de radical.

Gurman affirme que nous verrons probablement aussi de nouveaux Mac Mini et MacBook Pro, mais que ceux-ci utiliseront également des puces de la gamme M2 déjà annoncée, et ne seront pas des mises à niveau importantes à d’autres égards, de sorte qu’ils ne justifieraient pas non plus un événement. De même, il pourrait y avoir un nouveau boîtier Apple TV, mais ce n’est pas un produit majeur pour Apple.

Il convient de noter que l’utilisation de communiqués de presse plutôt que d’un événement pour ces produits semble être une supposition éclairée plutôt qu’une information privilégiée, et Gurman reconnaît qu’Apple peut avoir un avis différent, de sorte qu’un événement est toujours possible. Mais le point essentiel est que les produits eux-mêmes ne seront probablement pas des mises à niveau trop excitantes, quelle que soit la façon dont Apple choisit de les annoncer.

Pas d’iPad ?

Alors que Gurman a énuméré un certain nombre de produits qui seront lancés en 2022, une chose qui n’a pas été mentionnée est un nouvel iPad 2022. C’est légèrement surprenant, car de multiples sources — y compris Gurman lui-même — ont précédemment déclaré que nous verrions un nouvel iPad de base avant la fin de l’année.

Il est possible que Gurman ait simplement négligé — ou oublié — de le mentionner dans cette dernière liste, mais cela pourrait également signifier qu’ils ne sont plus convaincus que nous verrons la tablette avant 2023.

Si elle arrive cette année, les fuites suggèrent que nous la verrons probablement — avec les nouveaux iPad Pro – en octobre, donc il n’y aura peut-être pas longtemps à attendre. Mais si elle ne débarque pas en octobre, alors il y aura peut-être un moment à attendre pour cette tablette bon marché après tout.