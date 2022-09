Les spécifications du OnePlus 11 Pro ont été dévoilées, avec une recharge folle

Des rendus du prochain OnePlus 11 Pro ont fait surface il y a quelques jours, révélant l’ensemble du design du flagship, y compris le curseur d’alerte et la marque Hasselblad. Maintenant, 91mobiles a exposé les principales spécifications du smartphone.

Comme prévu, le OnePlus 11 Pro sera équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui sera dévoilé lors du Snapdragon Tech Summit 2022 en novembre.

Le OnePlus 11 Pro, comme son prédécesseur, comprendra un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+, et une caméra frontale de 16 mégapixels logée dans un poinçon de l’écran. L’écran comprend également un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. La plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 sera couplée avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

En ce qui concerne la photographie, le smartphone dispose d’un module de caméra circulaire avec trois capteurs et la marque Hasselblad au centre. À l’arrière, il y aura un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels et un capteur téléobjectif 2x de 32 mégapixels. Malheureusement, si OnePlus voulait que son flagship pour 2023 reste compétitif, elle aurait dû penser à inclure un zoom périscopique, car le reste des spécifications sont conformes à la norme pour un flagship 2023.

Mais, les côtés vont accueillir un bon vieil ajout qui manquait aux dernières éditions des smartphones haut de gamme de OnePlus. Oui, je parle du curseur d’alerte, qui, peu importe sa ressemblance avec le bouton de sourdine d’Apple, était très apprécié par les fans de OnePlus pour la commodité qu’il offre et rendait les smartphones OnePlus assez uniques parmi les multiples smartphones Android.

Une grosse batterie

On s’attend notamment à ce que le smartphone comprenne une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec des capacités de charge rapide SuperVOOC jusqu’à 100 W — c’est 4x plus rapide que le taux de charge maximale atteignable avec un iPhone 14 Pro, et environ 3x plus rapide que les flagships Samsung et Google grand public. En supposant que OnePlus n’apporte pas de modifications au département de la recharge sans fil, le OnePlus 11 Pro offrira également une recharge sans fil de 50 W, voire plus. À cette puissance maximale, la batterie de 5 000 mAh du prochain smartphone devrait prendre environ 45 à 50 minutes pour passer de 0 à 100 %.

En outre, les fonctionnalités habituelles telles que Dolby Atmos, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, et un connecteur USB Type-C devraient être présentes. Le OnePlus 11 Pro devrait être livré avec Android 13.

Plus d’informations concernant le OnePlus 11 Pro devraient être disponibles dans les mois à venir, avant qu’il ne devienne officiel au premier trimestre 2023.